Vale Tudo: Fátima tenta aliança improvável para se vingar de Odete

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Fátima revela segredos de Odete e tenta unir forças com Afonso para derrubar a mãe dele

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, a tensão aumenta quando Fátima (Bella Campos), humilhada e sem aliados, decide recorrer a Afonso (Humberto Carrão) para tentar virar o jogo. Grávida e desamparada, a vilã aparece na mansão dos Roitman determinada a revelar segredos comprometedores de Odete (Débora Bloch), jogando uma bomba no colo do herdeiro: a matriarca está vivendo um romance secreto com César Ribeiro (Cauã Reymond).

"A gente tem que se vingar", dispara Fátima, deixando claro que seu objetivo agora é atacar a mãe de Afonso e expor todas as armações que ela cometeu ao longo do tempo. As informações são do site Notícias da TV.

Revelações que chocam

No início do confronto, Afonso se mostra incrédulo e afirma conhecer bem a mãe. O choque, porém, vem quando Fátima solta: "Sua mãe está apaixonada pelo César Ribeiro". O herdeiro fica atônito, incapaz de digerir a notícia de que Odete mantém um relacionamento escondido com o modelo.

A vilã não para por aí e deixa ainda mais claro que Odete sempre esteve envolvida em suas próprias armações. "Eu não sou a única monstra dessa história", dispara, jogando na cara de Afonso que toda a estratégia de manipulação teve a participação ativa da mãe dele.

O passado de manipulações

Fátima revela detalhes que ampliam o choque do herdeiro: Odete sabia quem ela era desde o começo e chegou a orientá-la sobre como conquistá-lo. "Foi ela que sugeriu que eu viesse malhar com você. Sabia que você era ligado em rotina", conta a golpista, mostrando que cada movimento seu foi supervisionado e incentivado pela bilionária.

Além disso, a vilã expõe que a mãe de Afonso interferiu diretamente em seus relacionamentos: incentivou sabotagens contra Solange (Alice Wegmann) e exigiu que ela separasse Raquel (Taís Araujo) de Ivan (Renato Góes). A cereja do bolo é a confissão de que a foto de Heleninha (Paolla Oliveira) embriagada, que vazou e gerou escândalo, foi roubada do celular de Celina (Malu Galli) por Odete e enviada para um site de fofocas.

O pacto inesperado

Confuso e surpreso, Afonso pergunta por que Fátima só decide revelar tudo agora. A resposta da golpista é carregada de rancor: "Porque a gente foi traído, Afonso. Eu e você fomos traídos… E a gente tem que se vingar. Sua mãe está com o César".

Com isso, Fátima tenta transformar Afonso em seu aliado improvável na busca por justiça e vingança contra Odete, abrindo caminho para uma das sequências mais aguardadas da novela das nove da Globo.

Leia também:Perto da morte, Afonso grava vídeo para filhos gêmeos