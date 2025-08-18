Vale Tudo: Fátima descobre armação de Celina e trama vingança

Maria de Fátima enfrenta revelações devastadoras e trama vingança contra Solange nos próximos capítulos da novela; veja o que acontecerá

Nos próximos capítulos do remake de Vale Tudo, Fátima (Bella Campos) viverá momentos de tensão e descobertas que mudarão completamente seu rumo. Após se jogar da escadaria do Theatro Municipal do Rio de Janeiro em uma tentativa desesperada de interromper sua gestação, a vilã ficará chocada ao saber, no hospital, que o bebê sobreviveu à queda. A cena promete ser intensa, mostrando o desespero e a frustração de Fátima diante do fracasso de seu ato.

Segundo informações do Notícias da TV, logo em seguida, a jovem descobrirá que Solange (Alice Wegmann) também está esperando filhos gêmeos. Essa revelação a fará ligar pontos importantes: lembrará que Afonso (Humberto Carrão) teve irmãos gêmeos, levantando suspeitas sobre uma possível herança genética. Desconfiada, Fátima recordará da noite em que o marido dormiu fora de casa e começará a cogitar que ele possa ser o verdadeiro pai dos filhos de Solange.

Investigação e revelação da armação

Determinada a descobrir a verdade, Fátima não medirá esforços. Ela se dirigirá ao laboratório onde Celina (Malu Galli) teria obtido o exame que supostamente comprovaria a esterilidade de Afonso. Usando um maço de dinheiro como "procuração", conseguirá acesso ao histórico completo do teste e, ao folhear os documentos, terá sua suspeita confirmada: o exame foi forjado.

"Eu sabia... Celina, sua vaca!", esbravejará Fátima ao descobrir que caiu em uma armadilha. A revelação de que foi enganada deixará a vilã furiosa, pronta para retomar o controle da situação e não deixar barato para ninguém.

Plano de vingança

De volta ao apart-hotel, Fátima confrontará César (Cauã Reymond), mas será recusada em seu pedido de ajuda: "Eu não transo isso... Super de boa, mas não vai rolar". Mesmo sem apoio, ela seguirá determinada a agir por conta própria. Com as informações em mãos, confirmará que Afonso pode ser, de fato, o pai dos gêmeos de Solange.

A partir desse ponto, Fátima começa a traçar estratégias para sabotar a gravidez da rival e não sair derrotada dessa disputa. As cenas prometem tensão, vingança e muita emoção, mostrando que a vilã está disposta a tudo para proteger seus interesses e manter o controle sobre os acontecimentos.

As sequências estão previstas para irem ao ar a partir desta segunda-feira (18) na novela das nove da Globo, prometendo agitar a reta final de Vale Tudo.

