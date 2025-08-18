CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Novelas
  2. Vale Tudo: Fátima descobre armação de Celina e trama vingança
Novelas / Eita!

Vale Tudo: Fátima descobre armação de Celina e trama vingança

Maria de Fátima enfrenta revelações devastadoras e trama vingança contra Solange nos próximos capítulos da novela; veja o que acontecerá

Nataly Paschoal
por Nataly Paschoal
[email protected]

Publicado em 18/08/2025, às 11h53

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Fátima descobre armação de Celina e arma contra Solange
Fátima descobre armação de Celina e arma contra Solange - Reprodução/Globo

Nos próximos capítulos do remake de Vale Tudo, Fátima (Bella Campos) viverá momentos de tensão e descobertas que mudarão completamente seu rumo. Após se jogar da escadaria do Theatro Municipal do Rio de Janeiro em uma tentativa desesperada de interromper sua gestação, a vilã ficará chocada ao saber, no hospital, que o bebê sobreviveu à queda. A cena promete ser intensa, mostrando o desespero e a frustração de Fátima diante do fracasso de seu ato.

Segundo informações do Notícias da TV, logo em seguida, a jovem descobrirá que Solange (Alice Wegmann) também está esperando filhos gêmeos. Essa revelação a fará ligar pontos importantes: lembrará que Afonso (Humberto Carrão) teve irmãos gêmeos, levantando suspeitas sobre uma possível herança genética. Desconfiada, Fátima recordará da noite em que o marido dormiu fora de casa e começará a cogitar que ele possa ser o verdadeiro pai dos filhos de Solange.

Investigação e revelação da armação

Determinada a descobrir a verdade, Fátima não medirá esforços. Ela se dirigirá ao laboratório onde Celina (Malu Galli) teria obtido o exame que supostamente comprovaria a esterilidade de Afonso. Usando um maço de dinheiro como "procuração", conseguirá acesso ao histórico completo do teste e, ao folhear os documentos, terá sua suspeita confirmada: o exame foi forjado.

"Eu sabia... Celina, sua vaca!", esbravejará Fátima ao descobrir que caiu em uma armadilha. A revelação de que foi enganada deixará a vilã furiosa, pronta para retomar o controle da situação e não deixar barato para ninguém.

Plano de vingança

De volta ao apart-hotel, Fátima confrontará César (Cauã Reymond), mas será recusada em seu pedido de ajuda: "Eu não transo isso... Super de boa, mas não vai rolar". Mesmo sem apoio, ela seguirá determinada a agir por conta própria. Com as informações em mãos, confirmará que Afonso pode ser, de fato, o pai dos gêmeos de Solange.

A partir desse ponto, Fátima começa a traçar estratégias para sabotar a gravidez da rival e não sair derrotada dessa disputa. As cenas prometem tensão, vingança e muita emoção, mostrando que a vilã está disposta a tudo para proteger seus interesses e manter o controle sobre os acontecimentos.

As sequências estão previstas para irem ao ar a partir desta segunda-feira (18) na novela das nove da Globo, prometendo agitar a reta final de Vale Tudo.

Leia também:Fátima usa segredo de Leonardo para ameaçar Odete

Nataly Paschoal

Nataly Paschoal é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, ela já passou por sites como Todateen, Sportlife e espnW. Escreve sobre celebridades, TV, reality show e novelas.

celinavale tudosolangeFátimaMaria de Fátima

Leia também

Original

Os finais dos vilões na primeira versão de Vale Tudo - Reprodução/Globo

Odete, Fátima, Marco Aurélio e outros: os finais dos vilões na 1ª versão de Vale Tudo

Comemoração!

Thalia - Foto: Reprodução / Instagram

Thalia celebra 30 anos de novela marcante com bolo personalizado

Próximos capítulos

Humberto Carrão em cena como Afonso na novela Vale Tudo - Foto: Globo/Manoella Mello

Vale Tudo: Humberto Carrão surge com novo visual em cena marcante

PRIMEIRO BEIJO

Bruna Marquezine teve seu primeiro beijo na televisão em novela da TV Globo - Foto: Divulgação/Memória Globo

Atriz deu seu primeiro beijo na televisão durante novela; descubra quem

Luto

Fábio Junqueira - Foto: Reprodução / Globo

Ator de 'História de Amor' morreu 11 anos antes da morte do filho, que era ator

Eita!

Marco Aurélio toca o terror nos últimos capítulos - Globo/ Léo Rosario

Vale Tudo: Marco Aurélio toca o terror na reta final da novela

Últimas notícias

8 produtos para cuidar dos cabelos8 produtos essenciais para evitar a queda de cabelos
Maya Massafera mostra seu closetMaya Massafera exibe seu closet enorme, que parece uma loja
A astróloga explicou mais detalhes por trás do nome do filho de Mariana RiosAstróloga analisa nome escolhido para o filho de Mariana Rios: 'Sentença de vida'
Geovanna TominagaEx-TV Globinho, Geovanna Tominaga revela reação após diagnóstico: 'Me assustei'
Bruna Manzon e Levi Lima são pais de SafiraBruna Manzon, ex-assistente do 'Domingo Legal', anuncia nascimento da filha
NoneOferta do dia: caixa de som JBL Xtreme 4 com 61% de desconto
Fernanda RodriguesFernanda Rodrigues conta que fará nova cirurgia e explica o motivo
Filho de Claudia Raia encanta ao surgir 'treinando'Filho de Claudia Raia passa dos limites da fofura ao surgir 'malhando' na academia
Regina Volpato comemora aniversário da filhaRegina Volpato comemora aniversário da filha com fotos raras: 'Orgulho'
Lorena Maria e MC Daniel são pais de RásLorena Maria e MC Daniel celebram 6 meses do filho de formas separadas
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade