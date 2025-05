Vale Tudo: Erro em cena da vilã Odete Roitman dá o que falar: ‘Mágica?’

No ar

Erro de continuidade em cena da novela Vale Tudo com Odete Roitman chama a atenção dos telespectadores com troca inacreditável

Uma cena da novela Vale Tudo, da Globo, repercutiu nas redes sociais nesta semana por causa de um erro de continuidade. O momento inesperado aconteceu em uma cena de Odete Roitman (Debora Bloch) com o filho, Afonso (Humberto Carrão).

Na cena, Odete estava na mesa de café da manhã conversando com o filho quando apareceu tomando um copo de água. A câmera mostrou Afonso e, quando voltou para Odete, ela estava com uma xícara de café. A troca do copo para a xícara foi um erro de continuidade entre os dois enquadramentos da novela.

Tanto que os internautas reagiram ao momento inusitado. “ O copo d’água de Odete virou uma xícara de café num passe de mágica ”, disse um fã da novela. “A continuidade da novela está ruim mesmo, mas não é só nessa. Mas eu não vou ficar reparando tanto nesses detalhes que não interferem na história. Só fica feio mesmo”, afirmou outro. “O copo d’água da Odete Roitman virou uma xícara de café como quem troca de figurino. Mágica ou descuido de milhões?”, escreveu mais um.

📺 TV l Fãs notam erro de continuidade em cena de 'Vale tudo'



Copo na mão de Odete Roitman vira xícara em questão de segundos pic.twitter.com/T5me0NOTpe — Notícias Paralelas (@NP__Oficial) May 1, 2025

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leo Dias (@leodias)

Outro erro em Vale Tudo

Há alguns capítulos, os telespectadores perceberam outro erro de continuidade na novela Vale Tudo, da Globo. Na cena do enterro de Rubinho (Julio Andrade), a personagem Raquel (Taís Araujo) apareceu jogando uma flor branca no túmulo do ex-marido. Porém, quando a câmera mostrou a flor caindo sobre o caixão, a flor era outra!

Inicialmente, Raquel estava segurando uma margarida e a flor que caiu em cima do caixão era uma rosa branca. O erro de continuidade chamou a atenção dos telespectadores por causa da confusão entre as flores.

Raquel (Taís Araújo) em Vale Tudo

