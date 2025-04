Por onde anda Claudia Lira? Atriz de História de Amor fala do afastamento da TV

Atriz da novela História de Amor, da Globo, Claudia Lira relembra a trama de sucesso e fala sobre o seu período longe da TV

A atriz Claudia Lira foi um dos destaques do elenco da novela História de Amor, que está sendo reprisada nas tardes da Globo. Na trama, ela interpretou Vandinha, uma jovem que vivia às custas dos pais. Hoje em dia, a artista se dedica ao teatro.

Em entrevista ao Jornal O Globo, Lira comemorou o sucesso da novela História de Amor, que tem um lugar especial no coração dos telespectadores. "Mesmo sem a novela estar no ar, as pessoas sempre comentam sobre ‘História de Amor’. É uma história muito viva na cabeça das pessoas. É um prazer rever esse trabalho. Foi um período muito feliz. Éramos um elenco muito unido, uma verdadeira família. A Vandinha era uma jovem sem preocupações, que não trabalhava, não fazia nada. Ela é uma pessoa inocente, que achava que todos têm as mesmas oportunidades", disse ela.

Atualmente, Claudia Lira está com 59 anos e longe da TV desde que participou da novela Segundo Sol, da Globo, em 2018. Porém, ela não parou de trabalhar. A estrela está dedicada aos espetáculos de teatro. "Eu nunca parei de trabalhar. Continuo fazendo muita coisa, principalmente no teatro. Com relação às novelas, acabei me afastando, não sei muito bem como estão atualmente. Preciso correr atrás. Atualmente, estou escrevendo uma peça de teatro também", contou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Claudia Lira (@claudialiraatriz)

Qual é a trama da novela História de Amor?

"'História de Amor' traz a terceira Helena criada pelo autor e a primeira vivida por Regina Duarte, que interpretou mais duas, em 'Por Amor' e 'Páginas Vida'. Na trama, Helena é uma mulher batalhadora e enfrenta a gravidez prematura de sua filha Joyce (Carla Marins), abandonada pelo namorado Caio (Angelo Paes Leme). Pai da moça e ex-marido de Helena, Assunção (Nuno Leal Maia), homem conservador e moralista, não se conforma com a situação da filha. Sentindo-se solitária, Helena se apaixona pelo famoso endocrinologista Carlos Alberto Moretti (José Mayer), que também se encanta por ela imediatamente. Carlos, contudo, é casado com a possessiva Paula (Carolina Ferraz) e teve um relacionamento de dez anos com Sheila (Lilia Cabral), sua sócia na clínica. Ela investe, a qualquer custo, em uma reaproximação. Esse quadrilátero amoroso movimenta a história, especialmente quando o médico se envolve com Helena, o que não impede Sheila e Paula de continuarem a disputá-lo", informou a Globo.