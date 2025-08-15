CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Novelas
  2. Vale Tudo: Como Celina desmascara Fátima antes de todos
Novelas / Eita!

Vale Tudo: Como Celina desmascara Fátima antes de todos

Em uma cena explosiva, Celina expõe a mentira de Fátima, acendendo o alerta sobre a golpista para a família Roitman; veja

Nataly Paschoal
por Nataly Paschoal
[email protected]

Publicado em 15/08/2025, às 14h12

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Celina desmascara Fátima
Celina desmascara Fátima - Reprodução/Globo

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, uma grande virada vai acontecer quando Celina (Malu Galli) finalmente coloca Maria de Fátima (Bella Campos) contra a parede. A jovem golpista, que sempre se mostrou habilidosa em manipular os outros, será desmascarada por Celina, que descobrirá que Fátima tem mentido sobre sua rotina no salão de cabeleireiro. Essa revelação colocará em risco os planos de Fátima e acenderá o alerta para toda a família Roitman.

Segundo informações do Notícias da TV, a situação começa após uma ida ao cabeleireiro, onde Celina, surpreendida pela informação, descobre que Fátima não vai ao salão há tempos, mesmo alegando o contrário para Eugênio (Luis Salem). A funcionária do salão conta à madame que a golpista, supostamente tão dedicada aos cuidados com sua aparência, não aparece há muito tempo. Com essa informação, Celina decide confrontar Fátima.

O confronto direto: “Está mentindo”

Celina, com sua postura firme, vai direto ao ponto: “Fátima, por que você está mentindo pro meu sobrinho?”. Sem tempo para bolar desculpas elaboradas, Fátima tenta se fazer de sonsa: “Eu, mentindo? Desculpa, não entendi”. No entanto, Celina não recua e reafirma: “Eu sei que você não foi no cabeleireiro hoje. Aliás, ele me disse que faz muito tempo que você não aparece por lá. Tá mentindo pra gente, Fátima?”.

Fátima, que sempre foi tão habilidosa em enganar os outros, fica visivelmente sem reação diante da acusação. Sua fachada começa a ruir, e ela dá a entender que há algo ainda mais profundo que ela está escondendo, relacionado a Afonso (Humberto Carrão). Essa revelação, mesmo que sutil, faz Celina decidir investigar mais a fundo o que Fátima anda fazendo fora de casa.

O segredo revelado: Fátima e seu amante

A curiosidade de Celina a leva a descobrir que Fátima mantém uma suíte alugada em um apart-hotel, onde se encontra secretamente com seu amante. A situação se complica ainda mais quando Celina confronta Fátima sobre suas ações, fazendo com que a golpista tenha que lidar com os próprios segredos sendo expostos.

Mas Fátima, como sempre, não é fácil de derrotar. Ela também começa a investigar a vida de Celina e descobre que a empresária tem um segredo igualmente grande: ela é sócia de sua mãe, Raquel (Taís Araujo). A troca de informações coloca as duas mulheres ainda mais próximas de uma guerra de manipulações e mistérios, enquanto a tensão entre elas aumenta.

O impacto na trama

A cena de Celina desmascarando Fátima traz uma grande reviravolta à trama de Vale Tudo. Ao expor a mentira de Fátima, Celina começa a abrir os olhos da família Roitman para a verdadeira natureza da golpista, que sempre tentou manipular todos ao seu redor. O confronto entre essas duas personagens promete levar a história para novos e emocionantes rumos, com Fátima tentando se reerguer enquanto Celina, mais uma vez, se coloca como uma força imbatível.

Leia também:Manuela Dias muda final original e dá nova chance para Celina

Nataly Paschoal

Nataly Paschoal é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, ela já passou por sites como Todateen, Sportlife e espnW. Escreve sobre celebridades, TV, reality show e novelas.

celinavale tudoFátimaMaria de Fátima

Leia também

Eita!

Marco Aurélio toca o terror nos últimos capítulos - Globo/ Léo Rosario

Vale Tudo: Marco Aurélio toca o terror na reta final da novela

Eita!

Odete fica abalada com notícia sobre Leonardo - Reprodução/Globo

Vale Tudo: Odete fica abalada ao saber notícia sobre Leonardo

Bastidores

Nikolly Fernandes - Foto: Globo/ Manoella Mello

Atriz de Dona de Mim é irmã de atriz famosa da série Rensga Hits

CADÊ?

Luizinho em História de Amor; por onde anda o ator André Ricardo? - Reprodução/Globo

Ator mirim de História de Amor abandonou carreira artística; saiba por onde ele anda

Deu ruim!

Dita (Jeniffer Nascimento) e Clóvis (Dudu Azevedo) - Foto: Reprodução/Globo

Êta Mundo Melhor!: Dita tem reação inesperada após pedido de Clóvis

Conflito

Medéia (Betty Gofman) e Celso (Rainer Cadete) - Foto: Reprodução/Globo

Êta Mundo Melhor!: Medéia enfrenta Celso após presenciar ataque a Samir

Últimas notícias

Guilherme LeicamEspecialista explica caso polêmico de Guilherme Leicam: 'Continua ao longo do tempo'
Emily Garcia e Victor Igoh esperam primeiro filho do casalEmily Garcia encanta ao exibir barriguinha da segunda gravidez
Celina desmascara FátimaVale Tudo: Como Celina desmascara Fátima antes de todos
Catia FonsecaCatia Fonseca conta como conseguiu emagrecer sem mudar a alimentação
Rei Charles IIIRei Charles III chora em evento oficial da realeza britânica
Britney Spears vem para o Brasil? Astróloga fala do futuro da cantoraAstróloga revela futuro de Britney Spears: 'Precisa ter estrutura emocional'
Ana Hickmann estava no auge da carreira como modelo quando aceitou ingressar na TVAna Hickmann confessa: 'Foi a decisão mais louca que eu tive na vida'
Fernanda Rodrigues é mãe de LuisaFernanda Rodrigues desabafa sobre criação da filha adolescente: 'Desafiador'
Odete fica abalada com notícia sobre LeonardoVale Tudo: Odete fica abalada ao saber notícia sobre Leonardo
Malu GalliMalu Galli celebra maturidade e conquistas: 'Sucesso é qualidade de vida'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade