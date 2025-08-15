Vale Tudo: Como Celina desmascara Fátima antes de todos

Em uma cena explosiva, Celina expõe a mentira de Fátima, acendendo o alerta sobre a golpista para a família Roitman; veja

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, uma grande virada vai acontecer quando Celina (Malu Galli) finalmente coloca Maria de Fátima (Bella Campos) contra a parede. A jovem golpista, que sempre se mostrou habilidosa em manipular os outros, será desmascarada por Celina, que descobrirá que Fátima tem mentido sobre sua rotina no salão de cabeleireiro. Essa revelação colocará em risco os planos de Fátima e acenderá o alerta para toda a família Roitman.

Segundo informações do Notícias da TV, a situação começa após uma ida ao cabeleireiro, onde Celina, surpreendida pela informação, descobre que Fátima não vai ao salão há tempos, mesmo alegando o contrário para Eugênio (Luis Salem). A funcionária do salão conta à madame que a golpista, supostamente tão dedicada aos cuidados com sua aparência, não aparece há muito tempo. Com essa informação, Celina decide confrontar Fátima.

O confronto direto: “Está mentindo”

Celina, com sua postura firme, vai direto ao ponto: “Fátima, por que você está mentindo pro meu sobrinho?”. Sem tempo para bolar desculpas elaboradas, Fátima tenta se fazer de sonsa: “Eu, mentindo? Desculpa, não entendi”. No entanto, Celina não recua e reafirma: “Eu sei que você não foi no cabeleireiro hoje. Aliás, ele me disse que faz muito tempo que você não aparece por lá. Tá mentindo pra gente, Fátima?”.

Fátima, que sempre foi tão habilidosa em enganar os outros, fica visivelmente sem reação diante da acusação. Sua fachada começa a ruir, e ela dá a entender que há algo ainda mais profundo que ela está escondendo, relacionado a Afonso (Humberto Carrão). Essa revelação, mesmo que sutil, faz Celina decidir investigar mais a fundo o que Fátima anda fazendo fora de casa.

O segredo revelado: Fátima e seu amante

A curiosidade de Celina a leva a descobrir que Fátima mantém uma suíte alugada em um apart-hotel, onde se encontra secretamente com seu amante. A situação se complica ainda mais quando Celina confronta Fátima sobre suas ações, fazendo com que a golpista tenha que lidar com os próprios segredos sendo expostos.

Mas Fátima, como sempre, não é fácil de derrotar. Ela também começa a investigar a vida de Celina e descobre que a empresária tem um segredo igualmente grande: ela é sócia de sua mãe, Raquel (Taís Araujo). A troca de informações coloca as duas mulheres ainda mais próximas de uma guerra de manipulações e mistérios, enquanto a tensão entre elas aumenta.

O impacto na trama

A cena de Celina desmascarando Fátima traz uma grande reviravolta à trama de Vale Tudo. Ao expor a mentira de Fátima, Celina começa a abrir os olhos da família Roitman para a verdadeira natureza da golpista, que sempre tentou manipular todos ao seu redor. O confronto entre essas duas personagens promete levar a história para novos e emocionantes rumos, com Fátima tentando se reerguer enquanto Celina, mais uma vez, se coloca como uma força imbatível.

