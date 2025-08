Vale Tudo: Manuela Dias muda final original e dá nova chance para Celina

Celina ganha segunda chance com Esteban e reforça virada emocional no remake de Vale Tudo, assinado por Manuela Dias; veja

A reta final do remake de Vale Tudo promete entregar reviravoltas emocionantes e uma delas envolve diretamente Celina, interpretada por Malu Galli. A personagem, marcada por dilemas familiares e decepções amorosas ao longo da trama, vai finalmente ganhar uma nova chance no amor.

A autora Manuela Dias decidiu trazer de volta Esteban, vivido por Caco Ciocler, que havia deixado a novela no fim de junho. A volta do personagem foi revelada pela colunista Anna Luiza Santiago, do jornal O Globo, e atende diretamente ao apelo do público, que se afeiçoou ao par romântico formado por Celina e Esteban. Com o retorno confirmado, o merchand seguirá até os últimos capítulos da novela das nove da Globo, selando o desfecho feliz que não existia na versão original de 1988.

De armação à reconciliação

Esteban deixou a novela depois de ter sido vítima de mais uma das manipulações de Odete Roitman (Débora Bloch), que armou para que Celina acreditasse que o namorado havia vazado uma foto de Heleninha (Paolla Oliveira) alcoolizada na imprensa. O mal-entendido levou ao afastamento do casal, com Celina se sentindo traída e decepcionada. Agora, com a verdade vindo à tona, o reencontro será inevitável e aguardado pelos fãs.

A volta de Esteban não é a única mudança promovida por Manuela Dias em relação ao roteiro original escrito por Gilberto Braga, Leonor Bassères e Aguinaldo Silva. A nova versão de Vale Tudo tem se permitido atualizações e surpresas que enriquecem os arcos dos personagens e geram empatia com o público contemporâneo.

Mudanças que emocionam

Além de Celina, outros personagens também terão finais diferentes da trama original. Poliana (Matheus Nachtergaele), que se assumiu assexual ao longo da novela, vai viver um romance com Marieta (Cacá Ottoni), em um desenvolvimento que não estava previsto na sinopse de 1988. A jovem, agora trabalhando na TCA com Consuêlo (Belize Pombal), se aproxima do irmão de Aldeíde (Karine Teles), revelando novas possibilidades afetivas para os dois.

Raquel (Taís Araujo), por sua vez, voltará às origens vendendo sanduíches na praia, após Odete destruir a Paladar em mais uma de suas armações. A queda repentina da empresária reforça sua força e resiliência, mesmo diante das injustiças. Até mesmo Vasco (Thiago Martins) terá sua cota de reinvenção. Após dificuldades financeiras, ele passa a vender morangos do amor para se reerguer e reconquistar Lucimar (Ingrid Gaigher), trazendo um toque leve e doce para o núcleo popular da história.

Um remake com alma própria

As atualizações promovidas por Manuela Dias mostram que Vale Tudo continua viva e em sintonia com o público atual. A decisão de dar finais mais humanos e emocionantes a personagens secundários e centrais reforça o olhar da autora sobre inclusão, afeto e reparação. No caso de Celina, o reencontro com Esteban é mais do que um final feliz. É uma resposta ao público que torceu pelo casal e uma reafirmação de que todo personagem, mesmo em meio à elite hipócrita da trama, merece sua chance de recomeçar e de ser feliz.

Celina trai Raquel e entrega Paladar nas mãos de Odete

Nos próximos capítulos do remake de Vale Tudo, Raquel (Taís Araujo) enfrentará um de seus maiores reveses: ela será traída por Celina (Malu Galli), que cede à pressão de Odete Roitman (Debora Bloch) e vende sua parte majoritária da Paladar.

A manobra transforma a vilã na nova dona da empresa e tem um desfecho devastador — o fechamento imediato do negócio e uma avalanche de dívidas nas costas da protagonista. A sequência dramática, prevista para ir ao ar em 23 de agosto, marca mais uma virada poderosa da novela das nove da TV Globo, reforçando o caráter implacável de Odete e o drama crescente em torno da trajetória de Raquel. Leia mais aqui!