Vale Tudo: Celina não deixa Fátima levar roupas e toma golpe da vilã

Após ser expulsa da mansão, Fátima vira o jogo e desmascara Celina, deixando todos na família Roitman em choque; veja o que acontecerá

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, a situação de Maria de Fátima (Bella Campos) toma um rumo dramático e revelador. Após ser flagrada por Afonso (Humberto Carrão) na cama com César (Cauã Reymond) e escorraçada da mansão dos Roitman, a vilã decide deixar a casa. Contudo, a humilhação imposta por Celina (Malu Galli) vai além do que Fátima imaginava. Celina, ainda cheia de raiva da jovem, proíbe que ela leve os vestidos e joias adquiridos durante o casamento, sentenciando: “Você não vai levar nada. Pode pegar só os trapinhos que você tinha antes de casar com meu sobrinho”.

Fátima, transtornada com a atitude, sente o peso da humilhação, mas, como uma verdadeira golpista, não perde a oportunidade de se vingar no momento certo. Ela, que já tem planos para reverter a situação, não vai deixar essa humilhação passar em branco e aguarda o momento ideal para dar o troco.

A revelação que vira tudo de cabeça para baixo

Segundo o Notícias da TV, ao descer as escadas da mansão com suas sacolas nas mãos, Fátima encontra Odete (Débora Bloch), que já estava irritada com o rumo que os acontecimentos estavam tomando. Sem perder tempo, Fátima decide jogar a carta mais forte de sua vingança: “Foi bom você chegar, Odete, porque agora mesmo eu ia contar como a Celina engana a senhora há quase um ano”.

A revelação de Fátima deixa todos em choque. Odete, incrédula, tenta entender o que está acontecendo, mas Fátima segue firme: “A sócia capitalista que viabilizou tudo na Paladar foi a Celina. A sua própria irmã é sócia da minha mãe no restaurante”. A bomba explode, e Celina, que até então se achava intocável, se vê exposta. A vilã, que sempre desprezou a jovem, agora precisa enfrentar a humilhação pública, enquanto a poderosa Odete é confrontada com a traição vinda de dentro de sua própria família.

O choque de Odete e a resposta cruel

Odete, sempre tão confiável em relação à irmã, não reage na hora, preferindo se retirar e refletir sobre o que acabou de ouvir. Mas a fúria começa a crescer dentro dela, e logo ela parte para a ação. Determinada a manter o controle da situação e evitar que a verdade venha à tona, Odete chantageia Celina, forçando-a a vender sua parte na Paladar para que Heleninha (Paolla Oliveira) não descubra a traição que vem de sua própria tia.

O confronto entre Celina e Odete, que parecia imbatível, agora sofre um duro golpe. A trama se complica para Celina, que não só tem que lidar com a fúria de Odete, mas também com a humilhação pública de ter sido desmascarada por Fátima, a jovem que ela tanto despreza. O impacto dessa revelação promete colocar à prova a lealdade da família Roitman e a força das relações familiares na novela.

Uma virada impactante para Vale Tudo

Essa sequência em Vale Tudo marca mais uma virada inesperada na história, onde Fátima, sempre considerada a vilã e manipuladora, se revela capaz de virar o jogo e desafiar os membros poderosos da família Roitman. A descoberta de Celina como sócia de Fátima no restaurante Paladar traz à tona questões de confiança, traição e vingança, que prometem esquentar ainda mais os próximos capítulos da novela.

