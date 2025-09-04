Vale Tudo: Briga por traição faz Heleninha ter nova recaída

O drama de Heleninha se intensifica com uma briga familiar, uma traição e uma volta ao vício que promete chocar o público

O caminho de superação de Heleninha (Paolla Oliveira) em Vale Tudo está prestes a enfrentar um novo e doloroso obstáculo. Após um período de sobriedade, a artista plástica sofrerá uma nova recaída nos próximos capítulos da novela das nove da Globo. A tragédia pessoal de Heleninha será intensificada por uma briga familiar e uma acusação injusta de traição, em uma sequência de eventos que promete emocionar o público e aprofundar o drama da personagem. A crise será desencadeada pela volta de Estéban (Caco Ciocler) ao Brasil e uma grande confusão familiar.

A notícia da recaída de Heleninha, conforme adiantado por veículos de imprensa como o site Notícias da TV, é um dos pontos mais aguardados da trama. A personagem, que luta contra o vício em álcool, terá sua sobriedade interrompida por uma briga com a tia, Celina (Malu Galli). A discussão acontecerá quando Heleninha descobrir que a tia marcou um jantar com Estéban, seu ex-namorado . A herdeira dos Roitman se revoltará com a notícia, sentindo-se traída pela tia, o que a levará a voltar a beber após um período longe do vício.

A briga com Celina e a acusação de traição

A briga entre Heleninha e Celina será um dos momentos mais dramáticos da novela. A artista plástica, que ainda acredita que Estéban foi o responsável por enviar uma foto dela alcoolizada para um site de fofocas, não entenderá a atitude da tia de se encontrar com ele. A foto comprometedora foi a responsável pelo término do romance de Celina com o marchant, e a confusão ainda assombra a vida de Heleninha.

A herdeira dos Roitman, que ignora os fatos por trás da armação, acusará a tia de traição. A acusação injusta, motivada pela dor e pela raiva, fará com que Heleninha se afaste ainda mais de sua família e volte ao seu antigo vício. Celina, por sua vez, ficará horrorizada com o estado da sobrinha e sofrerá com a acusação injusta. A dor da tia, que se esforça para ajudar a sobrinha, será palpável e um dos pontos altos da cena.

A armação de Odete e a verdade escondida

Apesar da dor e da confusão de Heleninha, o público sabe que a culpada por toda a armação é Odete (Debora Bloch). A bilionária queria separar a irmã do namorado e, para isso, divulgou a foto comprometedora da própria filha. A verdade por trás da armação foi revelada por Maria de Fátima (Bella Campos) a Afonso (Humberto Carrão), mas Heleninha ainda está na escuridão, acreditando que Estéban é o culpado.

A ignorância de Heleninha sobre a verdade tornará o seu drama ainda mais trágico, pois sua recaída não é resultado apenas de uma briga familiar, mas de uma manipulação cruel da própria mãe. O fato de Odete usar a fraqueza da filha para prejudicar a irmã demonstra a maldade da vilã, que não hesita em ferir a própria família para atingir seus objetivos.

O reencontro de Celina e Estéban, mesmo que em um jantar, pode ser o começo de uma nova etapa na vida da madame, mas a recaída de Heleninha pode ser um obstáculo para a reaproximação dos dois. A novela, que já tem um ritmo frenético, com reviravoltas a cada capítulo, promete mais emoções nos próximos dias. O público terá que esperar para saber como Heleninha descobrirá a verdade e qual será a sua reação ao descobrir que foi manipulada pela própria mãe.

O futuro de Heleninha e a busca por redenção

Com a nova recaída, o futuro de Heleninha se torna incerto. A artista plástica terá que lidar não apenas com o vício, mas também com a dor de ter sido traída por sua própria família. A busca por redenção de Heleninha será o fio condutor de sua jornada, e a forma como ela enfrentará essa nova fase de sua vida será um dos pontos mais importantes da trama.

Leia também:Maria de Fátima ataca Heleninha com crueldade