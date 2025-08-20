Vale Tudo: Bella Campos revela qual final deseja para Maria de Fátima

Atriz Bella Campos comenta expectativas para o desfecho da vilã e imagina futuro promissor para a personagem: "eu acho que a gata vai dar um jeito"

Bella Campos, intérprete de Maria de Fátima no remake de Vale Tudo, usou as redes sociais para interagir com os fãs e respondeu perguntas sobre o futuro da personagem. A atriz, que vem se destacando pela atuação na icônica vilã, revelou quais desfechos imagina para Fátima e como enxerga a trajetória da jovem ambiciosa.

Ao responder um fã que escreveu "Queria um final feliz pra Faty", Bella foi direta: "Eu acredito 100% que ela vai ter um final feliz. Ela é muito controladora do seu próprio destino, então eu acho que a gata vai dar um jeito de ser feliz, gente. Ela é tipo eu, não importa o que aconteça, eu tô sempre feliz".

Outra mensagem enviada por um fã sugeria: "Queria que a Faty explodisse nas redes sociais e se tornasse a maior blogueira do Brasil". Bella concordou com a ideia e explicou como isso poderia acontecer na trama: "Eu acho que isso tem grandes chances de acontecer porque a Maria de Fátima apagou o Instagram por causa da Odete e da família Roitman. Como todo mundo sabe, daqui a pouco a casa vai cair e aí, amore, não tem por que ela não trazer as redes sociais dela de volta".

Para a atriz, esse poderia ser um caminho para a personagem se reinventar. "Talvez seja a forma da gata se reerguer na vida, começar a fazer mais publi, ganhar mais dinheiro… e aí seria tudo, né? Tipo, todo mundo que gongou as redes sociais dela vendo a gata divando depois. Eu apoio".

O final em Vale Tudo de 1988

O remake de Vale Tudo estreou em março de 2025 e tem data para acabar na segunda quinzena de outubro. Na versão original de 1988, a personagem teve um desfecho memorável, onde Maria de Fátima se casa com um príncipe italiano em um casamento de fachada, orquestrado pelo cúmplice César.

Rica e influente, encerra a trama morando na Europa, livre de qualquer punição e no controle do próprio destino. No remake, o público aguarda para ver se o desfecho seguirá o mesmo caminho, com a personagem terminando em alta, ou se ela terá um futuro completamente diferente.

Leia também: Bella Campos mostra barriga de grávida de sua personagem: 'Mamãe ama'