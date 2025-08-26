Vale Tudo: Afonso renuncia a herança após descobrir segredo de Odete

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Afonso corta laços com Odete após descobrir segredos e fraudes envolvendo a empresária
Nos próximos capítulos do remake de Vale Tudo, Afonso (Humberto Carrão) protagoniza uma das reviravoltas mais impactantes da novela. Após descobrir a extensão das armações da mãe, Odete Roitman (Débora Bloch), e vender sua participação na TCA, o executivo toma uma decisão ainda mais drástica: renunciar a qualquer direito sobre a herança da bilionária, incluindo sua fatia futura após a morte dela.
A reviravolta acontece depois que Maria de Fátima (Bella Campos) conta ao herdeiro detalhes sobre como Odete sabotou seu romance com Solange (Alice Wegmann) para manipular os acontecimentos a favor dela e ainda revela o caso secreto da empresária com César (Cauã Reymond). Afonso, chocado com as revelações, decide agir de forma definitiva.
Não satisfeito em apenas cortar os laços familiares, Afonso entrega à mãe um relatório explosivo detalhando um rombo de R$ 54 milhões na TCA. Odete, impactada, confirma a fraude e se mostra determinada a cobrar ressarcimento de Marco Aurélio (Alexandre Nero), que roubou a empresa por 14 anos.
Mas o herdeiro surpreende a empresária com um gesto ainda mais radical: sua renúncia formal à herança. "Tô me desligando da empresa, da família... E da herança também", declara Afonso, em tom firme e definitivo. Odete tenta minimizar a atitude, mas não consegue esconder o incômodo. "Você nunca vai deixar de ser um Almeida Roitman", afirma a matriarca com frieza, mostrando que ainda mantém seu orgulho intacto, apesar do golpe do filho.
A renúncia de Afonso repercute na imprensa da novela e provoca reações entre personagens próximos, como Solange e Sardinha (Lucas Leto). Porém, nem tudo termina com o afastamento da família. Pouco tempo depois, ele começa a apresentar sintomas de uma doença misteriosa.
Nos capítulos seguintes, o público descobrirá que Afonso foi diagnosticado com câncer, adicionando uma nova camada de tensão à trama e reforçando o drama pessoal do personagem. Com essa sequência, Vale Tudo mostra mais uma vez como intrigas familiares, segredos e traições podem impactar profundamente os laços afetivos, transformando herdeiros em inimigos e aliados em adversários.
