CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Novelas
  2. Vale Tudo: Afonso descobre doença e se recusa a fazer tratamento
Novelas / Eita!

Vale Tudo: Afonso descobre doença e se recusa a fazer tratamento

Nos próximos capítulo de Vale Tudo, Afonso descobre doença e se recusa a fazer tratamento até descobrir verdade sobre os gêmeos de Solange

Nataly Paschoal
por Nataly Paschoal
[email protected]

Publicado em 29/08/2025, às 14h18

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Afonso descobre doença e se recusa a se tratar
Afonso descobre doença e se recusa a se tratar - Foto: Globo/Manoella Mello

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, um momento de grande tensão e emoção se aproxima para Solange (Alice Wegmann). A publicitária, que está grávida de gêmeos, dará à luz na reta final da trama, com a esperança de salvar Afonso (Humberto Carrão), que enfrenta uma luta contra a leucemia.

Segundo informações do Notícias da TV, o nascimento dos bebês se torna crucial para a vida do herdeiro da TCA, pois os médicos planejam usar as células-tronco do sangue do cordão umbilical para realizar um transplante que poderá ser a chave para a sua recuperação.

Resistência de Afonso ao tratamento

Após descobrir que está com leucemia, Afonso não contará a todos que está doente e não aceitará prosseguir com o tratamento. Ao saber disso, Solange contará que está grávida dele, assim ele prosseguirá e terá que fazer um transplante de medula.

Por isso, o empresário contará para a família que precisa de um doador e nem Heleninha (Paolla Oliveira), Celina (Malu Galli) e Odete Roitman (Debora Bloch) serão compatíveis. A partir daí a vilã mandará uma equipe escondida para colher as células de Leonardo (Guilherme Magon), que será a pessoa compatível.

A esperança nas células-tronco

O gesto de Solange, apesar de doloroso e repleto de desafios, representa uma última tentativa de salvar Afonso. O transplante de células-tronco, que pode mudar o curso da doença de Afonso, traz uma nova luz à trama, com os médicos apostando na ciência e na força da vida que se forma no ventre de Solange.

Embora a situação seja extremamente delicada, a esperança de que o transplante seja bem-sucedido traz um fio de otimismo em meio a tanto sofrimento. O ato de Solange de dar à luz aos gêmeos para salvar Afonso demonstra não apenas o amor incondicional que ela tem por ele, mas também a sua determinação em fazer tudo o que for necessário para lutar pela vida do homem que ela ama.

O drama e o sacrifício de Solange

Com o nascimento iminente, a novela leva os espectadores a uma montanha-russa de emoções, com a dúvida sobre a compatibilidade das células-tronco e a tensão em torno da saúde de Afonso. Solange, embora feliz com a chegada dos filhos, também enfrenta a realidade do sacrifício que esse gesto envolve, pois sabe que a vida do namorado está nas mãos da medicina, e a esperança repousa nas células de seus filhos.

A sequência do nascimento dos gêmeos é um dos momentos mais marcantes de Vale Tudo, e irá gerar discussões sobre a vida, a morte e o sacrifício, mantendo o público na expectativa de ver o destino de Afonso e a reação de todos os envolvidos. Será o final esperado para o herói da trama? O futuro de Solange e Afonso dependerá não só de seu amor, mas também da ciência que oferece uma segunda chance.

Leia também:Perto da morte, Afonso grava vídeo para filhos gêmeos

Nataly Paschoal

Nataly Paschoal é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, ela já passou por sites como Todateen, Sportlife e espnW. Escreve sobre celebridades, TV, reality show e novelas.

leucemiaafonsoleucemia afonso

Leia também

CURIOSO

Estrela do elenco de Negócio da China foi afastada por questões de saúde - Foto: Divulgação/Memória Globo

Ator foi afastado de novela da TV Globo por problemas de saúde; descubra qual

Proposta!

Ernesto (Eriberto Leão) - Foto: Reprodução/Globo

Êta Mundo Melhor!: Ernesto arma plano ousado contra Candinho e choca Zulma

Decidida!

Dita (Jeniffer Nascimento) - Foto: Reprodução/Globo

Êta Mundo Melhor!: Dita confronta Candinho após armação de Cunegundes

Eita!

Celine assume papel em golpe que era de Consuêlo - Globo/ Fábio Rocha

Vale Tudo: Celina assume papel de vítima de golpe que era de Consuêlo

Eita!

Odete pede César em casamento - Globo/ Fábio Rocha

Vale Tudo: Pedido de casamento de Odete surpreende vilã e muda os rumos

Eita!

Maria de Fátima sai da miséria - Reprodução/Globo

Vale Tudo: Maria de Fátima sai da miséria com descoberta bombástica

Últimas notícias

Murilo Benício curte passeio com o filho e a nora no Rio de JaneiroMurilo Benício curte passeio com o filho e a nora no Rio de Janeiro
Diogo Nogueira e Paolla OliveiraDiogo Nogueira revela como deixa a "chama acesa" com Paolla Oliveira
Roberto CarlosRoberto Carlos se apoia na fé para vencer: 'Quem tem fé em Deus não tem medo de nada'
Alice Wegmann fez a primeira aparição pública com o namoradoAstróloga revela sobre vida amorosa de Alice Wegmann: 'Isso realmente é dela'
Neymar com a MavieNeymar Jr se diverte com comentário de Mavie sobre seu cabelo
Sacha ChryzmanMãe de Fabiana Justus relata acidente: ‘Apaguei o fogo com minha mão’
Francisco Gil relembra momento especial com Preta GilFrancisco Gil revisita infância com Preta Gil e psicóloga revela valor terapêutico: 'Ele mostra que...'
Nesta sexta-feira, 29, Luana Piovani completa 49 anosLuana Piovani completa 49 anos; atriz começou carreira como modelo de passarela
Samantha Schmütz e o marido, Michael CannetSamantha Schmütz abre álbum de fotos raras com o marido americano
Afonso descobre doença e se recusa a se tratarVale Tudo: Afonso descobre doença e se recusa a fazer tratamento
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade