Terra Nostra - Cantora da abertura da novela perdeu fortuna: ‘Pesadelo sombrio’

A novela Terra Nostra volta à telinha da Globo com a Edição Especial nas tardes da emissora. Com isso, o público voltará a ouvir diariamente a música Tormento d’Amore, que é cantada por Agnaldo Rayol (1938-2024) e Charlotte Church. Na época da gravação da canção, a menina tinha apenas 11 anos. Porém, a vida dela teve altos e baixos, perda de fortuna e mudança de profissão. Saiba como ela está hoje em dia:

A cantora Charlotte Church foi um fenômeno na infância por causa do seu talento vocal. A carreira dela começou em um concurso de talentos na televisão inglesa e ela foi parar na Orquestra Nacional do País de Gales. Ela conquistou fãs ao redor do mundo com sua voz, sendo que cantou para a Rainha Elizabeth II e o Papa João Paulo II, e ganhou muito dinheiro. De acordo com a imprensa internacional, o patrimônio dela chegou a ser estimado em R$ 160 milhões. Porém, nem tudo deu certo na vida dela.

“Foi um conto de fadas que se transformou em um pesadelo sombrio”, disse ela em entrevista à Closer Magazine em 2024, quando decidiu vender sua mansão de US$ 2,9 milhões. “Não sou mais milionária”.

A jovem contou que, aos 14 anos, sentiu que não queria mais ser famosa. “Quando ganhei dinheiro, disse ao meu pai: ‘Não tenho certeza sobre essa coisa de showbiz. Eu realmente não estou me divertindo’. Ele disse: ‘Apenas continue, pois não teremos mais essas oportunidades’”, afirmou. Então, ela decidiu fazer uma mudança na carreira e se tornou atriz. Inclusive, ela ganhou um programa na TV, chamado The Charlotte Church Show, no Reino Unido.

Na mesma época, ela deixou de lado a música erudita e investiu no estilo pop. No entanto, o sucesso não foi o mesmo. Enquanto isso, a vida pessoal dela também virou assunto nos tabloides, já que ela estava crescendo e não mais a criança fofinha de antes. Ela viveu romances que não deram certo e chegou a ter problemas álcool.

Hoje em dia, Charlotte está com 39 anos. Ela teve 3 filhos: Ruby, Dexter e Frida. Ela foi casada com o astro do rúgbi Gavin Henson e também com o cantor Jonathan Powell. Atualmente, ela mudou de vida.

Charlotte Church abriu um retiro de bem-estar no País de Gales em uma mansão de US$ 1,9 milhão e criou o programa Charlotte Church’s Dream Build, no qual reforma casas. Além disso, ela também tem um podcast, chamado Kicking Back With the Cardiffians, na BBC. Porém, ela não abandonou a música totalmente. Ela tem a banda Pop Dungeon de Charlotte Church, que faz shows ao vivo de músicas populares.

Relembre a abertura da novela Terra Nostra, da Globo:

A morte de Agnaldo Rayol em 2024

Agnaldo Rayol faleceu no dia 4 de novembro de 2024 após sofrer uma queda no banheiro do apartamento onde vivia em Santana, zona norte de São Paulo. Ele chegou a ser socorrido, mas faleceu no hospital.

A afilhada e vizinha do artista, Vanessa Gonçalves, contou detalhes do momento em que encontrou o padrinho após o acidente doméstico que levou ao óbito. Em entrevista ao programa Encontro, da Globo, ela contou que foi chamada minutos depois que Agnaldo caiu. "Quando eu cheguei, ele já estava ali realmente caído e perdendo muito sangue. Eu liguei para o SAMU. Foi a primeira coisa que a gente fez. Chegou a ficar estável o quadro dele no hospital enquanto aguardava o resultado dos exames. De repente, notaram que ele teve um traumatismo craniano e um coágulo no cérebro, questão de minutos, e ele não resistiu. Teve a parada cardíaca", detalhou em entrevista à repórter Ju Massaoka.

Já durante o programa Mais Você, Vanessa voltou a falar sobre a perda na família. "Foi muito difícil porque eu fui praticamente a primeira pessoa a chegar no local do acidente. Eu moro no mesmo prédio que ele, então, minha tia me ligou imediatamente, gritando que ele tinha se acidentado", lembrou.

"Eu subi e em dois minutos eu já estava lá com eles. A gente solicitou a ambulância, fez os primeiros socorros, porque a gente tem uma cuidadora também na casa. Mas, de verdade, eu não acreditava que ia ser dessa vez, sabe? Ele estava bem, saudável, feliz", completou.