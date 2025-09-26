Taís Araújo saiu do elenco de ‘Terra Nostra’; entenda o motivo!

Taís Araújo explica que saiu do elenco de ‘Terra Nostra’ devido a idade da época, mas afirma: ‘é um risco que todos correm’

A atriz Taís Araújo daria vida a personagem Naná, em Terra Nostra, uma personagem significativa para a trama, mas precisou ser substituída. Na época, a artista explicou que precisou sair do elenco por conta da idade e explicou o que aconteceu.

Em setembro de 1999, a famosa admitiu que ficou chateada com a substituição. “Eu tinha gravado a sequência que, logo depois, foi refeita. Fiquei triste com a substituição, mas como seria uma participação pequena, não tive tempo de me apegar realmente à personagem”, disse ela em entrevista ao jornal O Globo.

A personagem de Taís era escrava de Gumercindo (Antônio Fagundes), que no primeiro capítulo, deu à luz um filho do fazendeiro, e a identidade do menino permanece escondida do pai por toda a trama. De acordo com a artista, ela gravou as primeiras cenas da novela, mas a sequência precisou ser regravada com Adriana Lessa, atriz que assumiu o papel da personagem após a saída de Taís.

A substituição de elencos na televisão

Essa não foi a primeira vez que a atriz foi substituída em um elenco. Ela relembrou de quando foi escalada para interpretar Ressu em Tocaia Grande, mas de última hora descobriu que não seria mais a intérprete da personagem. “Eu estava há quatro meses estudando para fazer a Ressu, uma menina espevitada, e 15 dias antes de começar a gravar deram para a Giovana Antonelli. Eu fiquei com a Bernarda, que era calminha, o oposto da Ressu”, contou a artista.

Apesar de ter se chateado com a situação, Taís deixou claro que situações como essas fazem parte da carreira de atriz. “A gente fica triste, mas trabalhar em TV é isso mesmo. A vida do ator é feita de tristezas, mas com momentos de alegria que são intensos e superam tudo. Perder papel para um colega é um risco que todos correm”, admitiu a estrela na época.

