Ricardo Teodoro fala sobre Olavinho e revela o futuro do personagem

Ator Ricardo Teodoro comenta popularidade de Olavo e relação com o público: "Todo brasileiro tem um amigo que é o Olavo"

Na nova versão de Vale Tudo, da TV Globo, Olavo, vivido por Ricardo Teodoro, tem chamado atenção do público com seu jeito irreverente e suas escolhas duvidosas. Melhor amigo de César Ribeiro (Cauã Reymond), o fotógrafo conquista cada vez mais espaço na trama, especialmente por sua química com os outros personagens e a forma como transita entre momentos cômicos e situações mais arriscadas.

Em entrevista, Teodoro revelou que a recepção positiva foi uma surpresa para toda a equipe. “A aceitação do Olavinho teve um crescimento exponencial que a gente não esperava. Acho que isso acontece porque todo brasileiro tem um amigo que é o Olavo”, disse o ator em entrevista ao OGlobo.

Apesar do bom humor, Olavo enfrenta dilemas que colocam à prova seus valores e lealdades. Em cenas recentes, foi mostrado passando por conflitos internos ao se envolver em esquemas questionáveis, mas sem abandonar completamente seus princípios.

Para Teodoro, essa dualidade é parte do que aproxima o personagem do público: “Eu o vejo mais como um cara que quer melhorar suas condições do que como alguém maquiavélico. Ele tem um lado humano forte, e isso o torna interessante de acompanhar”.

No entanto, as más companhias continuam sendo um risco para Olavo. Seus planos frequentemente esbarram nas ambições de César e nos jogos de manipulação de Maria de Fátima (Bella Campos), o que deve render novos desafios para o personagem.

Popularidade do personagem e próximos desafios

A partir da próxima semana, Olavo ganhará ainda mais destaque ao se envolver com tia Celina (Malu Galli), irmã da temida Odete Roitman (Débora Bloch). Segundo Teodoro, essa nova fase promete movimentar a trama e surpreender o público. “Posso dizer que a relação entre Olavo e Celina ainda vai surpreender muito. Celina é essa força poderosa da família com quem Olavo quer conviver porque ele admira o requinte dela”, antecipou.

Ricardo Teodoro adiantou que a trajetória de Olavo ainda reserva surpresas. Além do romance com Celina, a relação com César e Maria de Fátima deve ganhar contornos mais complexos, com decisões que podem mudar o rumo dos personagens.

Segundo o ator, a autora Manuela Dias preparou caminhos diferentes daqueles vistos na versão original de 1988. “O público pode esperar situações inesperadas e um Olavo mais desafiado, mas ainda com espaço para momentos de leveza e afeto”, concluiu.

