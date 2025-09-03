CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Novelas
  2. Ricardo Teodoro fala sobre Olavinho e revela o futuro do personagem
Novelas / Identificação

Ricardo Teodoro fala sobre Olavinho e revela o futuro do personagem

Ator Ricardo Teodoro comenta popularidade de Olavo e relação com o público: "Todo brasileiro tem um amigo que é o Olavo"

Izabella Nicolau
por Izabella Nicolau
[email protected]

Publicado em 03/09/2025, às 17h34

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Ricardo Teodoro
Ricardo Teodoro - Foto: Globo / Lucas Teixeira

Na nova versão de Vale Tudo, da TV Globo, Olavo, vivido por Ricardo Teodoro, tem chamado atenção do público com seu jeito irreverente e suas escolhas duvidosas. Melhor amigo de César Ribeiro (Cauã Reymond), o fotógrafo conquista cada vez mais espaço na trama, especialmente por sua química com os outros personagens e a forma como transita entre momentos cômicos e situações mais arriscadas.

Em entrevista, Teodoro revelou que a recepção positiva foi uma surpresa para toda a equipe. “A aceitação do Olavinho teve um crescimento exponencial que a gente não esperava. Acho que isso acontece porque todo brasileiro tem um amigo que é o Olavo”, disse o ator em entrevista ao OGlobo.

Apesar do bom humor, Olavo enfrenta dilemas que colocam à prova seus valores e lealdades. Em cenas recentes, foi mostrado passando por conflitos internos ao se envolver em esquemas questionáveis, mas sem abandonar completamente seus princípios.

Para Teodoro, essa dualidade é parte do que aproxima o personagem do público: “Eu o vejo mais como um cara que quer melhorar suas condições do que como alguém maquiavélico. Ele tem um lado humano forte, e isso o torna interessante de acompanhar”.

No entanto, as más companhias continuam sendo um risco para Olavo. Seus planos frequentemente esbarram nas ambições de César e nos jogos de manipulação de Maria de Fátima (Bella Campos), o que deve render novos desafios para o personagem.

Popularidade do personagem e próximos desafios

A partir da próxima semana, Olavo ganhará ainda mais destaque ao se envolver com tia Celina (Malu Galli), irmã da temida Odete Roitman (Débora Bloch). Segundo Teodoro, essa nova fase promete movimentar a trama e surpreender o público. “Posso dizer que a relação entre Olavo e Celina ainda vai surpreender muito. Celina é essa força poderosa da família com quem Olavo quer conviver porque ele admira o requinte dela”, antecipou.

Ricardo Teodoro adiantou que a trajetória de Olavo ainda reserva surpresas. Além do romance com Celina, a relação com César e Maria de Fátima deve ganhar contornos mais complexos, com decisões que podem mudar o rumo dos personagens.

Segundo o ator, a autora Manuela Dias preparou caminhos diferentes daqueles vistos na versão original de 1988. “O público pode esperar situações inesperadas e um Olavo mais desafiado, mas ainda com espaço para momentos de leveza e afeto”, concluiu.

Leia também: Bella Campos defende Maria de Fátima e comenta representatividade

Izabella Nicolau

Izabella Nicolau é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como Observatório do Cinema e Ultraverso. Escreve sobre cultura, entretenimento e celebridades.

vale tudoRicardo Teodoro

Leia também

Está de volta!

Isabelle Drummond - Foto: Globo/ Divulgação

Isabelle Drummond revela motivo de sumiço nas telonas após seis anos

Promessa Inusitada!

Estela (Larissa Manoela) - Foto: Reprodução/Globo

Êta Mundo Melhor!: Estela reage após promessa inusitada de Anabela

Emoção

Candinho (Sergio Guizé) e Dita (Jeniffer Nascimento) - Foto: Globo/Fábio Rocha

Êta Mundo Melhor!: Candinho surpreende Dita em momento emocionante

Eita!

Afonso não verá efeito com tratamento de quimioterapia - Reprodução/Globo

Vale Tudo: Saiba quem salvará a vida de Afonso após tratamento não funcionar

reprise

Nicolas Prattes e Ana Paula Arósio em Terra Nostra - Foto: Reprodução/Globo

Filho de Ana Paula Arósio em Terra Nostra virou ator consagrado e se casou com famosa

reprise

Maria Fernanda Cândido e Raul Cortez em Terra Nostra, 1999 - Foto: Jorge Baumann/Globo

Atriz de Terra Nostra saiu do Brasil e leva vida discreta; veja por onde anda

Últimas notícias

Amanda DjehdianMédica explica condição que levou Amanda Djehdian à cirurgia: 'É crônica'
Malvino Salvador é pai de Ayra, Kyara, Rayan e SofiaMalvino Salvador revela maior aprendizado com os filhos: 'É isso que é ser pai'
Amanda DjehdianMédica explica benefícios além da estética em cirurgia de Amanda Djehdian para lipedema
Ricardo TeodoroRicardo Teodoro fala sobre Olavinho e revela o futuro do personagem
Estela (Larissa Manoela)Êta Mundo Melhor!: Estela reage após promessa inusitada de Anabela
Palco Skyline é o principal do The Town5 palcos mais quentes do The Town 2025: descubra quem canta em cada um no primeiro fim de semana
Vitória Strada está em novo projeto da GloboApós o BBB 25, Vitória Strada será protagonista de novo projeto da Globo
Jennifer AnistonJennifer Aniston revela segredos para “envelhecer com elegância”
Fernanda Paes LemeMédica faz alerta sobre síndrome enfrentada por Fernanda Paes Leme: 'O sofrimento é real'
Demi Moore e Bruce WillisDemi Moore comenta decisão da esposa de Bruce Willis de morar em outra casa
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade