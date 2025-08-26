Bella Campos defende Maria de Fátima e comenta representatividade

Atriz Bella Campos falou sobre estereótipos, representatividade e explicou por que muitos se identificam com a personagem: “Não considero uma vilã"

Bella Campos conversou com o portal Omelete e compartilhou sua visão sobre Maria de Fátima, personagem que interpreta na novela Vale Tudo. Para a atriz, o papel vai além da polêmica e reflete questões atuais sobre comportamento, ambição e o impacto das redes sociais na vida dos jovens.

Durante a entrevista, Bella afirmou que não enxerga Maria de Fátima como uma vilã, mas como um retrato de um contexto maior. “Não considero Maria de Fátima uma vilã. Eu também considero ela uma vítima desse momento que a gente vive, de ver tantos jovens achando que podem vencer se tornando digitais influencers”, explicou.

Representatividade e estereótipos sobre influenciadores

Bella destacou que, apesar de muitas críticas, a internet também pode criar oportunidades e gerar pertencimento. “Acho ruim a maneira como muitas vezes é estereotipado esse lugar do digital influencer, porque temos várias pessoas que fazem um trabalho muito contundente e que agrega na vida de outras pessoas”, disse.

A atriz ressaltou ainda que as redes sociais possibilitam que conteúdos atinjam nichos específicos, oferecendo espaço para a diversidade. “Pode ser que o Brasil inteiro não ache incrível, mas existe esse nicho, e a internet tem esse poder de aproximar públicos”, comentou. Para Bella, isso ajuda a explicar o sucesso da personagem, que espelha os anseios e as buscas de muitas pessoas.

Ao falar sobre Maria de Fátima, Bella elogiou a força e a determinação da personagem. “É uma menina batalhadora, independente da forma como ela faz, mostra a que veio e segue. A galera gosta disso porque gosta de se ver possível”, completou.

Por fim, Bella compartilhou um episódio curioso envolvendo os fãs. Durante um evento, uma senhora gritou: “Maria de Fátima linda, vendeu a casa da mãe!”. Para a atriz, o episódio, apesar de inusitado, ilustra como a personagem tem despertado identificação e emoção no público.

