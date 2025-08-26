CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Novelas
  2. Bella Campos defende Maria de Fátima e comenta representatividade
Novelas / Vilã

Bella Campos defende Maria de Fátima e comenta representatividade

Atriz Bella Campos falou sobre estereótipos, representatividade e explicou por que muitos se identificam com a personagem: “Não considero uma vilã"

Izabella Nicolau
por Izabella Nicolau
[email protected]

Publicado em 26/08/2025, às 17h48

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Bella Campos
Bella Campos - Foto: Globo / Fábio Rocha

Bella Campos conversou com o portal Omelete e compartilhou sua visão sobre Maria de Fátima, personagem que interpreta na novela Vale Tudo. Para a atriz, o papel vai além da polêmica e reflete questões atuais sobre comportamento, ambição e o impacto das redes sociais na vida dos jovens.

Durante a entrevista, Bella afirmou que não enxerga Maria de Fátima como uma vilã, mas como um retrato de um contexto maior. “Não considero Maria de Fátima uma vilã. Eu também considero ela uma vítima desse momento que a gente vive, de ver tantos jovens achando que podem vencer se tornando digitais influencers”, explicou.

Representatividade e estereótipos sobre influenciadores

Bella destacou que, apesar de muitas críticas, a internet também pode criar oportunidades e gerar pertencimento. “Acho ruim a maneira como muitas vezes é estereotipado esse lugar do digital influencer, porque temos várias pessoas que fazem um trabalho muito contundente e que agrega na vida de outras pessoas”, disse.

A atriz ressaltou ainda que as redes sociais possibilitam que conteúdos atinjam nichos específicos, oferecendo espaço para a diversidade. “Pode ser que o Brasil inteiro não ache incrível, mas existe esse nicho, e a internet tem esse poder de aproximar públicos”, comentou. Para Bella, isso ajuda a explicar o sucesso da personagem, que espelha os anseios e as buscas de muitas pessoas.

Ao falar sobre Maria de Fátima, Bella elogiou a força e a determinação da personagem. “É uma menina batalhadora, independente da forma como ela faz, mostra a que veio e segue. A galera gosta disso porque gosta de se ver possível”, completou.

Por fim, Bella compartilhou um episódio curioso envolvendo os fãs. Durante um evento, uma senhora gritou: “Maria de Fátima linda, vendeu a casa da mãe!”. Para a atriz, o episódio, apesar de inusitado, ilustra como a personagem tem despertado identificação e emoção no público.

Leia também: Vale Tudo: Bella Campos revela qual final deseja para Maria de Fátima

Izabella Nicolau

Izabella Nicolau é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como Observatório do Cinema e Ultraverso. Escreve sobre cultura, entretenimento e celebridades.

vale tudobella camposmaria de fatima

Leia também

Curiosidade

Boni - Foto: Reprodução / Instagram

Boni revela quem escolheu o assassino de Odete Roitman em Vale Tudo de 1988

Flagra doloroso

Candinho (Sergio Guizé) - Foto: Reprodução/Globo

Êta Mundo Melhor!: Armação deixa Candinho com o coração em pedaços

Eita!

Afonso renuncia a herança - Foto: Reprodução / TV Globo

Vale Tudo: Afonso renuncia a herança após descobrir segredo de Odete

Revelação chocante!

Estela (Larissa Manoela) e Celso (Rainer Cadete) - Foto: Reprodução/Globo

Êta Mundo Melhor!: Estela revela segredo do passado e abala Celso

Eita!

Fátima tenta aliança com Afonso - Foto: Reprodução / TV Globo

Vale Tudo: Fátima tenta aliança improvável para se vingar de Odete

Fim da farra!

Ernesto (Eriberto Leão) - Foto: Reprodução/Globo

Êta Mundo Melhor!: Ernesto é desmascarado e acaba algemado no hospital

Últimas notícias

João GuilhermeJoão Guilherme exibe detalhes do seu apartamento em reforma
José Leonardo e VirginiaVirginia recusa saída com amigos para priorizar os filhos: "skin mãe"
BoniBoni revela quem escolheu o assassino de Odete Roitman em Vale Tudo de 1988
Luan Santana e Cristiano RonaldoLuan Santana conta sobre amizade com Cristiano Ronaldo
Poliana RochaPoliana Rocha desabafa após críticas e esclarece relação com Virginia
JaguarCartunista Jaguar deixou pedido sobre o destino das cinzas da cremação
Pedro Novaes recorda retorno às novelasPedro Novaes vira a página e encara passado desafiador: 'Eu nunca...'
Kris JennerKris Jenner revela quanto gastou para ter "novo rosto"
Duda Bertelli e Ana CastelaAmiga de Ana Castela comenta sobre aproximação da artista com Zé Felipe
Clara CamargoFilha caçula de Zezé Di Camargo surge vestida de princesa em seu mesversário
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade