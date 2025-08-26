Personagem de novela surgiu após conversa inusitada de autor com amigo; descubra qual

No ar em 1998, trama e personagens da novela Por Amor tiveram inspiração em diversas situações do cotidiano; saiba mais

A telenovela Por Amor foi sucesso na TV Globo entre outubro de 1997 e maio de 1998. Criada por Manoel Carlos, a trama teve inspiração de pessoas e situações comuns no dia a dia de todo brasileiro.

Na trama, estrelada por Regina e Gabriela Duarte, o público acompanha a história de mãe e filha, após Helena (Regina Duarte) trocar seu bebê recém-nascido pelo neto que nasceu morto, para poupar a filha Maria Eduarda (Gabriela Duarte) do sofrimento, iniciando um segredo que assombra as relações familiares e amorosas ao longo da trama.

Entre os membros do elenco também estão Antônio Fagundes, Fábio Assunção, Susana Vieira, Vivianne Pasmanter e Paulo José, que interpretou Orestes, ex-marido de Helena e pai de Eduarda, que sofre de alcoolismo, o que o leva à decadência profissional e à rejeição da filha.

Após a separação de Helena, Orestes se casa com Lídia (Regina Braga) e tem uma segunda filha, Sandrinha (Cecília Dassi), mas apesar do apoio recebido pela nova família, o personagem continua lutando contra o vício. A inspiração para Orestes veio de uma conversa que Manoel teve com um amigo, onde ambos chegaram à conclusão de que toda família possui pelo menos um alcoólatra.

O autor da trama é conhecido no mundo da dramaturgia por criar novelas ligadas ao mundo real de forma sutil. No caso de Por Amor, a ideia para a troca de bebês na trama veio de uma notícia de jornal do interior do Ceará, onde uma mãe havia dado à luz no mesmo dia que a filha e trocou os bebês ao saber que o neto tinha morrido.

Em entrevista à GloboNews, em 2016, o autor refletiu sobre o assunto: “A troca de bebês foi um acontecimento porque ninguém acreditou que aquilo fosse possível. A Regina Duarte me ligou perguntando se eu achava mesmo necessário colocar essa cena. Foi uma comoção geral na época. Essas coisas parecem absurdas, mas são muito possíveis”, disse Manoel.

