CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Novelas
  2. Personagem de novela surgiu após conversa inusitada de autor com amigo; descubra qual
Novelas / CURIOSO

Personagem de novela surgiu após conversa inusitada de autor com amigo; descubra qual

No ar em 1998, trama e personagens da novela Por Amor tiveram inspiração em diversas situações do cotidiano; saiba mais

por Giulia Polizeli, sob a supervisão de Mariana Arrudas

Publicado em 26/08/2025, às 07h30

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
O autor da trama de Por Amor é conhecido por se espelhar na realidade; saiba mais - Foto: Divulgação/MemóriaGlobo
O autor da trama de Por Amor é conhecido por se espelhar na realidade; saiba mais - Foto: Divulgação/MemóriaGlobo

A telenovela Por Amor foi sucesso na TV Globo entre outubro de 1997 e maio de 1998. Criada por Manoel Carlos, a trama teve inspiração de pessoas e situações comuns no dia a dia de todo brasileiro.

Na trama, estrelada por Regina e Gabriela Duarte, o público acompanha a história de mãe e filha, após Helena (Regina Duarte) trocar seu bebê recém-nascido pelo neto que nasceu morto, para poupar a filha Maria Eduarda (Gabriela Duarte) do sofrimento, iniciando um segredo que assombra as relações familiares e amorosas ao longo da trama.

Entre os membros do elenco também estão Antônio Fagundes, Fábio Assunção, Susana Vieira, Vivianne Pasmanter e Paulo José, que interpretou Orestes, ex-marido de Helena e pai de Eduarda, que sofre de alcoolismo, o que o leva à decadência profissional e à rejeição da filha. 

Após a separação de Helena, Orestes se casa com Lídia (Regina Braga) e tem uma segunda filha, Sandrinha (Cecília Dassi), mas apesar do apoio recebido pela nova família, o personagem continua lutando contra o vício. A inspiração para Orestes veio de uma conversa que Manoel teve com um amigo, onde ambos chegaram à conclusão de que toda família possui pelo menos um alcoólatra.

O autor da trama é conhecido no mundo da dramaturgia por criar novelas ligadas ao mundo real de forma sutil. No caso de Por Amor, a ideia para a troca de bebês na trama veio de uma notícia de jornal do interior do Ceará, onde uma mãe havia dado à luz no mesmo dia que a filha e trocou os bebês ao saber que o neto tinha morrido.

Em entrevista à GloboNews, em 2016, o autor refletiu sobre o assunto: “A troca de bebês foi um acontecimento porque ninguém acreditou que aquilo fosse possível. A Regina Duarte me ligou perguntando se eu achava mesmo necessário colocar essa cena. Foi uma comoção geral na época. Essas coisas parecem absurdas, mas são muito possíveis”, disse Manoel.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DA CARAS BRASIL NO INSTAGRAM:

View this post on Instagram

A post shared by CARAS (@carasbrasil)

Leia também: Novela da TV Globo foi baseada em matéria de jornal dos EUA; descubra qual

novelaPaulo JoséManoel CarlosPor Amor

Leia também

Eita!

Fátima tenta aliança com Afonso - Foto: Reprodução / TV Globo

Vale Tudo: Fátima tenta aliança improvável para se vingar de Odete

Fim da farra!

Ernesto (Eriberto Leão) - Foto: Reprodução/Instagram

Êta Mundo Melhor!: Ernesto é desmascarado e acaba algemado no hospital

MAIS UM NOVELÃO

Gabriela Loran é Viviane em 'Três Graças' - Foto: Roberto Filho

Gabriela Loran adianta sobre Três Graças: 'Novela que o público sentia falta de ver'

Ela voltou!

Flávia Alessandra em 'Êta Mundo Melhor!' - Foto: Divulgação

Veja as primeiras fotos de Flávia Alessandra em retorno para ‘Êta Mundo Melhor!’

Empolgação

Bia Nunnes - Foto: Globo/ Estevam Avellar

Bia Nunnes comemora participação em ‘Êta Mundo Melhor!’

Eita!

Afonso descobre mais armações de Fátima - Reprodução/Globo

Vale Tudo: Afonso descobre mais podres de Fátima ao procurar Raquel

Últimas notícias

Gugu Liberato é pai de João, Marina e SofiaFilho de Gugu fala sobre relação com a mãe e as irmãs após batalha judicial
Nadja Haddad fala pela primeira vez após perder a mãeNadja Haddad fala pela 1ª vez após morte da mãe: 'Pior está por vir'
Ernesto (Eriberto Leão)Êta Mundo Melhor!: Ernesto é desmascarado e acaba algemado no hospital
Luciana Gimenez choca com novas fotosLuciana Gimenez choca ao exibir seu físico atual em fotos de biquíni na Grécia
Tania Mara e LiminhaTania Mara revela que foi bloqueada por Liminha após gravação: 'Não é motivo'
Osmar Prato recebeu o diagnóstico de câncer em 2013 e hoje está totalmente recuperadoMédico sobre câncer enfrentado por Osmar Prado: 'Alta incidência no Brasil'
Osmar Prato recebeu o diagnóstico de câncer em 2013 e hoje está totalmente recuperadoMédico alerta câncer enfrentado por Osmar Prado: 'Sintomas podem ser confundidos'
Tainá CastroTainá Castro desabafa sobre estrias após duas gestações: 'Passa batido'
Claudia Raia e Enzo CelulariClaudia Raia celebra conquista do filho mais velho: 'Um passo lindo e corajoso'
Nina de Pádua é Bette Davis em espetáculo no Rio de Janeiro55 minutos para 55 anos de carreira de Nina de Pádua: ‘Teatro te permite sonhar’
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade