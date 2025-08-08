CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Novelas
  2. Novela da TV Globo foi baseada em matéria de jornal dos EUA; descubra qual
Novelas / CHOCANTE

Novela da TV Globo foi baseada em matéria de jornal dos EUA; descubra qual

Laços de Família conquistou o público com a trama trágica de Camila, que foi inspirada em uma história real dos EUA; Saiba tudo sobre

por Giulia Polizeli, sob supervisão de Mariana Arrudas

Publicado em 08/08/2025, às 07h30

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Laços de Família foi sucesso entre o público com trama baseada em fatos reais - Foto: Jorge Baumann/Divulgação/Globo
Laços de Família foi sucesso entre o público com trama baseada em fatos reais - Foto: Jorge Baumann/Divulgação/Globo

Lançada 25 anos atrás, Laços de Família esteve no ar entre junho de 2000 e fevereiro de 2001. A novela, criada por Manoel Carlos e com direção de Moacyr Góes, foi sucesso na faixa das oito horas da TV Globo e passou de 200 capítulos.

Estrelada por Vera Fischer,Carolina Dieckmmann e José Mayer como a família do núcleo principal, o elenco da novela também contou com nomes como Reynaldo Gianecchini, Tony Ramos, Marieta Severo, Deborah Secco e Giovanna Antonelli.

Na trama, Camila (Dieckmmann), diagnosticada com leucemia, realiza o transplante de medula óssea com as células-tronco da irmã caçula, após sua mãe, Helena (Fischer), engravidar de Pedro (Mayer) para salvá-la. A inspiração do autor para a história veio das páginas de um jornal norte-americano.

No livro Autores: Histórias da Teledramaturgia (2008), da Editora Globo, Manoel Carlos relata que a ideia para a trama surgiu em 1990, após ler uma matéria em um jornal nos Estados Unidos, onde uma mãe engravidou do marido pela segunda vez com o objetivo de salvar a filha doente.

“Ela conseguiu salvá-la. Fiquei sabendo desse caso e pensei: ‘Bom, se ninguém fizer uma história sobre isso, um dia eu faço’. Mas achei que o cinema americano faria. Era uma história boa demais para o cinema americano não fazer”, relatou o criador. “Logo em seguida, aconteceu um caso idêntico na Itália. Aí era demais! O cinema italiano faria. Ninguém fez”.

Apesar de não ter investido na ideia de primeira, Manoel nunca esqueceu da possível trama: “Em 1995, saiu um número da revista Seleções com a história. A minha assistente na época, a Gabriela, veio me mostrar a revista com a matéria, e eu decidi fazer a sinopse. Mas a ideia rolava na minha cabeça desde 1991”, contou.

A abordagem da leucemia no folhetim ficou conhecida como “Efeito Camila” e levou a emissora a ganhar o BITC Awards for Excellence 2001, na categoria Global Leadership Award. Além disso, a utilização de imagens de Dieckmmann raspando a cabeça para campanhas de doação de medula óssea foi consequência direta para um novo aumento no registro de número de doadores.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DA ATRIZ CAROLINA DIECKMMANN NO INSTAGRAM:

Leia também: Manoel Carlos completa 92 anos; autor já escreveu novelas para seis países estrangeiros

Carolina DieckmannnovelaManoel CarlosVera FischerLaços de FamíliajornalFatos Reais
Carolina Dieckmann Carolina Dieckmann  

Leia também

TRUQUE

Por Amor: quem é a veterana que passou meses repetindo a mesma frase? - Reprodução/Globo

Atriz passou meses repetindo fala em Por Amor e hoje é uma estrela. Quem é ela?

Sucesso

Rafa Fuchs, Ingrid Gaigher e Thiago Martins - Foto: Divulgação

Rafa Fuchs conquista o público com papel em Vale Tudo: 'Sou reconhecido'

Novo amor?

Dita (Jeniffer Nascimento) - Foto: Reprodução/Globo

Êta Mundo Melhor!: Carta de fã misterioso mexe com o coração de Dita

Participação especial

Cauã Reymond mostra gravação com Usain Bolt e Ricardo Teodoro - Foto: Reproção/Instagram

Cauã Reymond e Ricardo Teodoro gravam Vale Tudo com Usain Bolt em praia do Rio

Eita!

Consuêlo descobre affair do filho com Aldeíde - Reprodução/Instagram

Vale Tudo: Consuêlo descobre romance de Aldeíde e André e fica furiosa

GLOBAL

Marcelo Argenta vive Lauro em Êta Mundo Melhor - Oseias Barbosa

Marcelo Argenta sobre retorno de Lauro em Êta Mundo Melhor: 'Mais evidência'

Últimas notícias

Cris Rozeira e Ana Paula são mães de AuroraCristiane Rozeira e a esposa mostram rostinho da filha recém-nascida
Por Amor: quem é a veterana que passou meses repetindo a mesma frase?Atriz passou meses repetindo fala em Por Amor e hoje é uma estrela. Quem é ela?
Douglas Sousa, Gabriely Miranda e EndrickPai de Endrick responde declaração de Gabriely Miranda sobre o casamento: 'Acreditou'
Fausto SilvaInternado, Faustão recebe apoio de famosos após realizar 3º transplante
Jackson AntunesJackson Antunes explica motivo de internação e atualiza estado de saúde
Ana Paula Siebert mostra cômodos de sua nova casaAna Paula Siebert mostra alguns cômodos de sua nova mansão em São Paulo
Laços de Família foi sucesso entre o público com trama baseada em fatos reaisNovela da TV Globo foi baseada em matéria de jornal dos EUA; descubra qual
Nara Gil e Preta GilIrmã de Preta Gil resgata memórias no dia em que a cantora faria 51 anos
Roberta Miranda e Daniel TorresRoberta Miranda abre o jogo sobre romance com mecânico de 24 anos
Virginia teria recebido flores de Vini Jr.Vaza vídeo supondo que Vini Jr. teria enviado flores para Virginia; veja
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade