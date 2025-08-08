Novela da TV Globo foi baseada em matéria de jornal dos EUA; descubra qual

Laços de Família conquistou o público com a trama trágica de Camila, que foi inspirada em uma história real dos EUA; Saiba tudo sobre

Lançada 25 anos atrás, Laços de Família esteve no ar entre junho de 2000 e fevereiro de 2001. A novela, criada por Manoel Carlos e com direção de Moacyr Góes, foi sucesso na faixa das oito horas da TV Globo e passou de 200 capítulos.

Estrelada por Vera Fischer,Carolina Dieckmmann e José Mayer como a família do núcleo principal, o elenco da novela também contou com nomes como Reynaldo Gianecchini, Tony Ramos, Marieta Severo, Deborah Secco e Giovanna Antonelli.

Na trama, Camila (Dieckmmann), diagnosticada com leucemia, realiza o transplante de medula óssea com as células-tronco da irmã caçula, após sua mãe, Helena (Fischer), engravidar de Pedro (Mayer) para salvá-la. A inspiração do autor para a história veio das páginas de um jornal norte-americano.

No livro Autores: Histórias da Teledramaturgia (2008), da Editora Globo, Manoel Carlos relata que a ideia para a trama surgiu em 1990, após ler uma matéria em um jornal nos Estados Unidos, onde uma mãe engravidou do marido pela segunda vez com o objetivo de salvar a filha doente.

“Ela conseguiu salvá-la. Fiquei sabendo desse caso e pensei: ‘Bom, se ninguém fizer uma história sobre isso, um dia eu faço’. Mas achei que o cinema americano faria. Era uma história boa demais para o cinema americano não fazer”, relatou o criador. “Logo em seguida, aconteceu um caso idêntico na Itália. Aí era demais! O cinema italiano faria. Ninguém fez”.

Apesar de não ter investido na ideia de primeira, Manoel nunca esqueceu da possível trama: “Em 1995, saiu um número da revista Seleções com a história. A minha assistente na época, a Gabriela, veio me mostrar a revista com a matéria, e eu decidi fazer a sinopse. Mas a ideia rolava na minha cabeça desde 1991”, contou.

A abordagem da leucemia no folhetim ficou conhecida como “Efeito Camila” e levou a emissora a ganhar o BITC Awards for Excellence 2001, na categoria Global Leadership Award. Além disso, a utilização de imagens de Dieckmmann raspando a cabeça para campanhas de doação de medula óssea foi consequência direta para um novo aumento no registro de número de doadores.

