Humberto Carrão aparece careca em cena de Vale Tudo

Intérprete do Afonso na novela Vale Tudo, da Globo, Humberto Carrão surge careca nos bastidores de cena dos próximos capítulos

O ator Humberto Carrão chamou a atenção em uma imagem dos bastidores da novela Vale Tudo, da Globo. Depois de cortar o cabelo bem curtinho para o início do tratamento do personagem Afonso contra a leucemia, ele surgiu careca em nova imagem.

A imagem do ator careca foi exibida no programa Mais Você, da Globo, que mostrou como foi a comemoração do aniversário de Carrão com o elenco nesta semana. No vídeo, ele apareceu totalmente sem cabelos enquanto estava gravando uma cena que vai ao ar ao longo do tratamento do personagem.

Porém, as imagens não revelam se ele raspou o cabelo ou se usava apenas um efeito especial para parecer careca.

Humberto Carrão nos bastidores de Vale Tudo - Foto: Reprodução / Globo

Gente teve festa surpresa pro Humberto Carrão durante a gravação de cenas que vão ao ar só futuramente e o Afonso já tá completamente careca 😱pic.twitter.com/oshDYVoUK5 — PEDRAO (@Itspedrito) September 2, 2025

Confira o resumo da novela Vale Tudo para o período de 2 a 6 de setembro:

Capítulo 134 - Terça-feira, 2 de setembro

Maria de Fátima chantageia Odete, ameaçando contar sobre a existência de Leonardo. Raquel decide transformar a Paladar em um restaurante. Solange acompanha Afonso na internação no hospital. André pressiona Aldeíde a assumir o namoro com ele. Heleninha entra em casa embriagada e acaba brigando com Celina. Celina fica atônita diante da atitude de Heleninha. Afonso se emociona ao ver a imagem dos filhos na ultrassonografia. Marco Aurélio compartilha com Leila seus planos para deixar o Brasil. Consuêlo desconfia ao flagrar Jarbas em uma ligação suspeita.

Capítulo 135 - Quarta-feira, 3 de setembro

Renato se oferece para ir a uma reunião do AA com Heleninha. Consuêlo comenta com Aldeíde sobre sua desconfiança de que Jarbas esteja escondendo o resultado de seu exame. Marco Aurélio pede Leila em casamento. Heleninha leva Ana Clara para conhecer sua galeria. Odete chega à galeria de Heleninha e se depara com Ana Clara. Odete repreende Heleninha por ter levado uma estranha em sua galeria. Odete vai até a casa de Ana Clara e encontra Leonardo, que fica agitado com a presença da mãe. Aldeíde teme quando André lhe comunica que assumirá o namoro com ela no dia da festa de Consuêlo. Odete repreende Ana Clara por deixar Leonardo sozinho em casa. Mesmo na companhia de César, Odete não consegue deixar de pensar em Leonardo.

Capítulo 136 - Quinta-feira, 4 de setembro

Heleninha pede desculpas a Ana Clara pelo comportamento de Odete. Dr. Fernando avisa a Afonso e a Solange que só com o resultado dos exames saberá se a medicação está surtindo o resultado esperado. Odete chega com dois enfermeiros na casa de Ana Clara para levar Leonardo, e a jovem implora uma última chance. Solange decide passar uns dias na casa de Afonso. Marco Aurélio promete ressarcir Odete da quantia de dinheiro desviada da TCA. Dr. Fernando comunica a Solange que Afonso precisará de um transplante de medula. Raquel aconselha Pascoal a revelar a Gilda que gosta dela. Afonso sente tontura e desmaia.

Capítulo 137 - Sexta-feira, 5 de setembro

Solange socorre Afonso. Consuêlo se surpreende com a festa-surpresa de suas bodas com Jarbas, e é pedida em casamento novamente pelo marido. Consuêlo flagra Aldeíde com André. André deixa claro a Consuêlo que não terminará seu namoro com Aldeíde. Eugênio mostra a Celina e Odete a postagem que Maria de Fátima fez em seu perfil, expondo a família Roitman. André se muda para a casa de Poliana e Aldeíde. Afonso diz que não vai seguir com o tratamento, e Solange tenta animá-lo. Odete decide fazer um encontro em família e convoca Afonso. Odete chega à casa de Celina acompanhada de César, deixando todos constrangidos.

Capítulo 138 - Sábado, 6 de setembro

Odete assume seu namoro com César, e comenta com Celina que Estéban está de volta ao Brasil. Raquel diz a Ivan que pretende transformar a Paladar em uma cozinha solidária. Renato conversa com Sardinha sobre a ideia de criar uma revista para a Tomorrow. Maria de Fátima fica sabendo por Marina que César se casará com Odete. Afonso se recusa a voltar ao hospital e seguir com o tratamento enquanto não há um doador. Ana Clara decide reunir fotos e vídeos com Leonardo, para se prevenir das armações de Odete. A campanha da Paladar faz sucesso. Aldeíde e André decidem alugar o apartamento e avisam para Poliana. Afonso entra com Solange, Renato e Sardinha em um restaurante e se depara com Maria de Fátima e Mário Sérgio.

Leia também: Vale Tudo: Odete abraça Leonardo em cena inesperada. Saiba como será