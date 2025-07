Êta Mundo Melhor!: Golpe de Zulma e Zenaide termina com prisão

Zulma e Zenaide são surpreendidas durante golpe, gerando uma fuga tumultuada e a prisão no centro comercial em Êta Mundo Melhor!

Em Êta Mundo Melhor!, a confusão vai tomar conta quando Zulma (Heloisa Périssé) e Zenaide (Evelyn Castro) tentam aplicar um golpe em uma loja de roupas infantis.

De acordo com a colunista Márcia Pereira, do site Notícias da TV, as duas personagens se metem em uma enrascada que vai acabar com as duas sendo presas pela polícia. Dispostas a escapar a qualquer custo, elas fazem de tudo para evitar a prisão, mas acabam protagonizando uma fuga cheia de gritaria e confusão.

A fuga das duas

A sequência começa com Zulma e Zenaide sendo flagradas em pleno ato de tentativa de roubo, cercadas na porta da loja. Um vendedor, indignado, não perde tempo em acusá-las: "Seu guarda! Prenda essas mulheres! Elas estão tentando roubar a loja!". A acusação deixa as duas em uma situação difícil, mas, para se livrar da confusão, Zulma tenta se desvincular do crime. Ela aponta para Zenaide e diz: "Quem está roubando é ela! Eu nem conheço essa senhora, nunca vi mais gorda!".

Zenaide, sem perder o ritmo, reage com indignação. "O quê? Quem está gorda aqui?", pergunta, visivelmente irritada com a acusação. O vendedor, já convencido de que as duas estavam agindo juntas, declara: "As duas estavam agindo juntas de comum acordo!".

Sem saída e com o cerco se fechando, Zulma dá a ordem para Zenaide: "Só tem um jeito. Manda ver, Zenaide!". A assistente, fiel à patroa, responde prontamente: "Deixa comigo, patroinha!". Em um gesto rápido, Zenaide parte para cima do policial e lhe dá uma bolsada, derrubando-o no chão.

Com a confusão instaurada e o policial caído, Zulma grita: "Sebo nas canelas!", e as duas começam a correr, deixando a loja em um caos total. O som das vozes se misturando com os gritos de "Pega ladrona! Pega ladrona!" se espalha pela rua enquanto elas tentam escapar da cena do crime.

Essa fuga desenfreada acaba sendo o ponto alto de uma trama de desespero, onde as vilãs são capturadas pela própria ganância. O público vai acompanhar com ansiedade se elas conseguirão escapar dessa situação ou se finalmente pagarão por suas ações.

