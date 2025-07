Êta Mundo Melhor! faz homenagem póstuma a Jorge Fernando com cena tocante

Em Êta Mundo Melhor!, Olga (Maria Carol Rebello) relembra seu tio, Jorge Fernando, falecido em 2019, em uma homenagem carinhosa e simbólica

A novela Êta Mundo Melhor! fará uma homenagem emocionante ao diretor Jorge Fernando, falecido em 2019. O capítulo que vai ao ar nesta terça-feira, 29, prestará uma homenagem póstuma ao grande nome da TV brasileira, responsável por dirigir a novela Êta Mundo Bom! (2016) e que foi parceiro de Walcyr Carrasco por muitos anos.

A homenagem acontece de forma sutil e sensível, através de sua sobrinha, a atriz Maria Carol Rebello, que interpreta a personagem Olga na trama. Na novela, ela tem um sonho com seu tio, Jorge, onde ele aparece para lhe dar um conselho. Esse sonho serve como uma forma simbólica de recordar o diretor que tanto fez pela televisão e por tantos profissionais da área.A cena, de acordo com a atriz, foi uma linda homenagem feita pelos autores da novela. "Foi uma linda homenagem do Walcyr e do Mauro", disse a artista ao gshow.

A homenagem a Jorge Fernando não se limita apenas à homenagem à sua memória, mas também é uma demonstração do impacto que ele teve na vida de tantos profissionais da TV. Seu legado como diretor e sua contribuição para a dramaturgia brasileira são lembrados com carinho por aqueles que trabalharam ao seu lado, como Maria Carol Rebello, que com certeza sentiu a falta de seu tio em todos os momentos.

A morte de Jorge Fernando

Jorge Fernando de Medeiros Rebello nasceu no Rio de Janeiro em 29 de março de 1955. Iniciou sua carreira artística como ator em 1978, na série Ciranda, Cirandinha, e logo se destacou também como diretor. Ao longo de sua carreira, dirigiu 34 novelas, incluindo sucessos como Guerra dos Sexos, Rainha da Sucata, Vamp, Chocolate com Pimenta, Caras & Bocas, Alma Gêmea, Êta Mundo Bom! e Verão 90.

O diretor faleceu no dia 27 de outubro de 2019, no hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, vítima de uma parada cardíaca. Seu velório foi realizado no Teatro Leblon, na Zona Sul da capital fluminense, aberto ao público

Leia também:Êta Mundo Melhor!: Golpe de Zulma e Zenaide termina com prisão