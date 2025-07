Êta Mundo Melhor! Estela se comove com ajuda inesperada para Anabela

Desesperada com a situação de sua irmã, Estela encontra apoio em Celso para lidar com os plantões e os problemas de saúde de Anabela

Em Êta Mundo Melhor!, Estela (Larissa Manoela) enfrentará mais uma grande dificuldade ao lidar com a saúde de sua irmã, Anabela (Isabelly Carvalho), que, além de enfrentar crises de saúde, será diagnosticada com uma massa no ouvido, o que pode comprometer sua audição.

A enfermeira se verá em um dilema, pois precisa trabalhar e não tem mais com quem deixar a irmã. Segundo o site Notícias da TV, a jovem pedirá socorro a Celso (Rainer Cadete), que se tornará o apoio crucial neste momento difícil.

Em cenas que irão ao ar neste sábado, 26, Estela ficará sabendo que a tia, que sempre a ajudou a cuidar de Anabela durante seus plantões, não poderá mais fazer esse favor. "Teve que voltar para o interior para cuidar da família dela", explica a enfermeira, desesperada. Ao ouvir isso, Anabela, com seu jeito doce e inocente, pergunta: "Quem vai cuidar de mim enquanto você trabalha no hospital?".

Com a situação sem saída, Estela admite que só tem uma opção. "É isso que estou tentando resolver... Eu só tenho uma saída. Fique aqui, que eu já volto! Preciso falar com uma pessoa", diz a jovem antes de sair apressada em busca de ajuda.

Celso assume o papel de babá

Estela vai até um bar e pede para usar o telefone. Ela então faz uma ligação importante para Celso, pedindo sua ajuda com Anabela. "Preciso de sua ajuda. Pode me encontrar em casa?", pede a mocinha, visivelmente aliviada ao saber que poderá contar com ele.

Minutos depois, Celso aparece na casa de Estela com seu jeito descontraído e bem-humorado. "Foi aqui que chamaram alguém para cuidar de uma princesa?", brinca ele, fazendo Estela sorrir, mesmo em meio ao caos. Ela agradece, emocionada, por ele ter vindo tão rapidamente. "Muito obrigada por vir me ajudar com Anabela durante meu plantão, Celso."

Ele, sempre gentil e prestativo, responde: "Imagine, Estela. Quando me deram o recado, vim na mesma hora." Estela, tocada pela atitude de Celso, admite: "Nem sei como agradecer. Pra ser sincera, não tinha mais ninguém para chamar."

Antes de sair para seu plantão, Estela dá um beijo na bochecha de Celso, agradecida e encantada pelo rapaz, que, com sua dedicação e apoio, acaba se tornando um verdadeiro anjo para ela e Anabela.

