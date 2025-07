Isabelly Carvalho sobre parceria com Larissa Manoela em Êta Mundo Melhor!: 'Me dá dicas'

A atriz mirim Isabelly Carvalho, que interpreta a personagem Anabela em Êta Mundo Melhor!, falou sobre trabalhar com Larissa Manoela

Isabelly Carvalho, de 10 anos, vem chamando atenção do público na novela Êta Mundo Melhor!, da TV Globo, interpretando doce Anabela. À CARAS Digital, a atriz mirim falou sobre fazer parte do folhetim, a relação com Larissa Manoela, que interpreta Estela, sua irmã na trama, e seus sonhos para o futuro.

"Receber o tão esperado 'sim' para estar nessa novela foi uma grande felicidade", afirmou ela. Isabelly, que já havia participado de elencos de apoio sem falas, agora realiza um sonho ao brilhar em um papel com cenas importantes. "Para mim, foi a resposta de que nunca podemos desistir no primeiro não."

A atriz também falou sobre o primeiro dia de gravação, e relembrou a emoção e o nervosismo. "Minhas mãozinhas suavam, mas recebi tanto apoio e carinho da Larissa Manoela e da preparadora Symone Strobel, que meu nervosismo foi passando. A diretora Amora Mautner me deu boas-vindas, e aí comecei a me sentir segura e me divertir no set", confessou.

Parceria com Larissa Manoela

Isabelly Carvalho ainda revelou que a parceria com Larissa Manoela vai muito além das câmeras. "Além de ser minha parceira de cena, ela me dá muitas dicas . Nos bastidores, fazemos muitas bagunças, ela vira criança junto comigo e até gravamos dancinhas", disse ela, que sempre teve a atriz como inspiração.

Entre os desafios do papel, a estrela mirim revela que uma das cenas mais difíceis ainda está por vir, logo após a internação da Anabela. "Não posso dar muitos spoilers, mas o público vai se emocionar muito", avisou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Larissa Manoela (@larissamanoela)

Planos

A jovem atriz revelou que fora das gravações gosta de aproveitar seu tempo livre com atividades simples e divertidas. "Brinco no condomínio com meus amigos, desenho e coloro, e adoro ir à praia para aproveitar as maravilhas do Rio de Janeiro", revelou.

Além disso, Isabelly expôs seus planos. "Quero muito atuar em novelas, filmes e séries, mas também amo cantar e dançar. No momento, estou vivendo intensamente esse momento na novela e me divertindo muito. Quero ser inspiração para outras meninas da minha idade", completou.

Leia também:Larissa Manoela ironiza críticas por atuação em novela da Globo