Zé dos Porcos volta em Êta Mundo Melhor! sem Mafalda; relembre o final feliz do casal

Os personagens de Anderson Di Rizzi e Camila Queiroz tiveram um final feliz em Êta Mundo Bom!, mas apenas o ator voltou em Êta Mundo Melhor!

Zé dos Porcos (Anderson Di Rizzi) e Mafalda (Camila Queiroz) foram protagonistas de um dos romances mais adorados de Êta Mundo Bom! (2016).

O casal do interior paulista enfrentou obstáculos familiares e sociais até finalmente conseguir viver seu amor. No final da novela, Mafalda tomou uma decisão corajosa: desistiu do casamento com Romeu (Klebber Toledo) no altar e se casou com Zé dos Porcos, em uma cena marcante, celebrada com o já famoso bordão sobre o "cegonho".

O relacionamento dos dois foi construído aos poucos, com toques de humor e ternura, e ganhou o público por sua autenticidade. Ao lado de Cunegundes (Elizabeth Savalla) e Quinzinho (Ary Fontoura), Mafalda vivia sob forte pressão familiar, mas escolheu seguir seu coração ao lado do homem simples e honesto por quem realmente era apaixonada.

Romeu (Klebber Toledo), Mafalda (Camila Queiroz) e Zé dos Porcos (Anderson Di Rizzi)

Zé dos Porcos está de volta, mas Mafalda ficou fora da nova fase

Com a chegada de Êta Mundo Melhor!, sequência da novela das 18h, Zé dos Porcos retornou ao elenco e continua presente na trama, agora inserido em um novo contexto. Ele surge desiludido e sozinho, lamentando ter sido deixado por Mafalda. A personagem teria fugido com Romeu após deixar uma carta para o marido. A ausência da companheira marca o início de um novo momento na vida do personagem, que agora interage com outros núcleos e enfrenta desafios diferentes na história.

Já Camila Queiroz, que interpretou Mafalda, não voltou para a continuação da novela. Em declaração publicada no Gshow, a atriz explicou que sua ausência foi uma escolha profissional. "Com muito carinho e respeito, optei por não estar nessa segunda fase. Estou em um momento diferente da minha carreira, dedicada a outros projetos", afirmou. A decisão foi respeitada pela equipe da novela, e a personagem não foi substituída nem reapresentada com outra atriz.

Assim, a história de Mafalda foi encerrada com o final feliz apresentado em Êta Mundo Bom!, enquanto Zé dos Porcos segue seu caminho em Êta Mundo Melhor!, trazendo nostalgia aos fãs e novas possibilidades para o personagem.

