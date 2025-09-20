Êta Mundo Melhor!: Candinho surpreende Dita com proposta ousada

Dita vai receber uma proposta ousada de Candinho após ser expulsa da pensão por causa da confusão com Olímpia

Após um intenso barraco com Olímpia (Rosane Gofman), que expôs segredos de sua vida pessoal na rádio, Dita (Jeniffer Nascimento) é expulsa da pensão. A decisão é tomada para evitar que Olímpia a denuncie.

Aflita e sem ter para onde ir, Dita encontra Candinho (Sergio Guizé) por acaso em uma igreja e desabafa sobre sua situação. O caipira, sem hesitar, a convida para morar em sua mansão, mas ela tem receio de ficar malfalada. Candinho, então, propõe que ele passe a viver no estábulo de Policarpo para que ela se sinta à vontade em sua casa.

A proposta de Candinho surpreende Dita, que aceita o convite.

A atitude do caipira é de pura generosidade e amor, mostrando que, para ele, a felicidade de Dita é mais importante que qualquer bem material. O caipira comemora a decisão dela com um abraço e a frase: “Eita, qui eu tô sentindo o coração pulando no peito”.

Dita, emocionada, responde: “Eu tamém. Tô me sentindo filiz.” A troca de olhares e de sentimentos é intensa. Candinho, então, pergunta: “Filiz di morá mais eu?”, e Dita responde, com a voz embargada pela emoção: “Filiz di morá mais ocê.”

O amor e a cumplicidade entre os dois personagens são evidentes. A conclusão do acordo entre Dita e Candinho é um dos momentos mais aguardados pelo público. Eles se beijam, em um gesto que sela o amor e a união entre eles.

Zulma arma contra Candinho e provoca decepção em Dita

A aproximação entre Candinho (Sergio Guizé) e Dita (Jeniffer Nascimento) vai passar por um momento turbulento em Êta Mundo Melhor!. Isso porque Zulma (Heloisa Périssé) vai aproveitar um momento a sós com o matuto para beijá-lo. A cena, prevista para ser exibida no dia 27, terá consequências drásticas para o casal.

Segundo o site Notícias da TV, a vilã, que é uma exploradora de crianças, vai tascar um beijo no matuto. Joaquim (Tom Zé) e a mãe verão o caipira nos braços da exploradora de crianças. Descrente, Dita não acreditará nas desculpas de Candinho, que tentará explicar que não correspondeu ao beijo. “Arre, qui homi é tudo iguar! Inté a discurpa isfarrapada é a mema!”, dirá a cantora, em um momento de fúria. Saiba mais!

