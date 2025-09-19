Êta Mundo Melhor!: Anabela vive drama com desaparecimento de Estela

Enquanto Anabela enfrenta o luto da suposta morte da irmã, o público descobre que Estela está viva e sem memória na novela Êta Mundo Melhor!

O destino de Anabela (Isabelly Carvalho) tomará um rumo inesperado em Êta Mundo Melhor!. A garotinha enfrentará um grande baque emocional ao lidar com o desaparecimento da irmã, Estela (Larissa Manoela), após um passeio de barco que terminará em uma tragédia.

A órfã, no entanto, não se juntará às crianças da Casa dos Anjos, pois Dita (Jeniffer Nascimento) tomará para si a responsabilidade de cuidar da pequena, já que a cantora afirmará que havia feito um acordo com Estela para ficar com a menina caso algo lhe acontecesse. Manoela (Dhu Moraes) também prometerá dar apoio à criança.

Emocionada, Anabela pedirá para acender uma vela na igreja, acreditando que a ação ajudará Estela a ser encontrada. “Vai todo mundo pidi pra Istela aparecê i ela vai aparecê!”, incentivará Dita, segundo a colunista Márcia Pereira, do site Notícias da TV.

A tristeza pelo sumiço da enfermeira tomará conta de toda a comunidade. O jornal da cidade noticiará o sumiço da jovem, estampando sua foto na capa com a manchete “Enfermeira desaparece na lagoa”. Os colegas de Anabela ficarão chocados com a notícia e demonstrarão sua solidariedade. Samir (Davi Malizia), Jasmin (Dandara Arcebispo), Aladim (Vicente Alvite), Felícia (Marina Cypriano) e outros amigos lerão a reportagem e ficarão incrédulos com a possibilidade de que Estela tenha morrido afogada, sem ter uma confirmação exata do fato.

Aladim correrá até a casa de Anabela para confortá-la, enquanto Jasmin e Felícia tentarão manter a esperança de que a mocinha esteja viva, o que dá à trama um toque de esperança em meio à tristeza. Na pensão de Margarida (Nívea Maria), o clima será de luto.

Estela perde a memória

O público, entretanto, saberá que Estela está viva, embora longe dali e sem memória. A personagem será vista pela última vez antes do sumiço em um barco, que amanhecerá vazio à deriva nas águas da lagoa. Ela terá entrado em confronto com Ernesto (Eriberto Leão) na embarcação, sido atingida por um remo na cabeça e caído nas águas na novela das seis da Globo.

A tragédia abalará também Celso (Rainer Cadete), que se culpará por ter levado Estela ao passeio, sem saber nadar. “Só um milagre pode salvá-la”, dirá ele a Candinho (Sergio Guizé), que tentará confortar o primo com fé e palavras de esperança. Sem saber do paradeiro da irmã e enfrentando o luto precoce, Anabela começará uma nova fase cheia de incertezas e saudades. Já Estela, mesmo viva, precisará de um tempo até retomar a memória e reencontrar aqueles que ama. A emoção promete tomar conta da trama.

Leia também: Miguel Rômulo, de Êta Mundo Melhor!, revela se pretende ter filhos; confira