Êta Mundo Melhor!: Candinho recebe notícia devastadora sobre o filho

Nos próximos capítulos de Êta Mundo Melhor!, Candinho ficará em choque ao saber que o barco onde seu filho viajava naufragou e ele está desaparecido

A saga de Candinho (Sergio Guizé) em busca do filho Samir terá um capítulo ainda mais dramático a partir da próxima segunda-feira (7) em Êta Mundo Melhor!. Segundo a colunista Márcia Pereira, do portal Notícias da TV, o protagonista será surpreendido pelo detetive Sabiá (Fábio de Luca) com uma notícia devastadora: o barco que transportava a criança naufragou, e não há sobreviventes. A revelação promete despedaçar o coração do caipira.

Desde os primeiros capítulos da novela das seis, Candinho batalha incansavelmente para encontrar o filho, que foi levado por Ernesto (Eriberto Leão) e acabou ficando aos cuidados da cigana Carmem (Cristiane Amorim). Ao lado de Sabiá, ele segue cada pista, movido pela esperança e pela fé em reencontrar o herdeiro.

Choque e desespero com a confirmação da tragédia

Quando Sabiá finalmente entrega a notícia, o impacto é imediato. Com expressão séria e visivelmente abalado, o detetive anuncia: "Desculpa, Candinho… O barco em que a cigana levou o seu filho afundou e não tem sobreviventes."

Essas palavras são um golpe duro para o protagonista. Em choque, ele grita: "Tá mangando de eu, Sabiá? Me diz que num é verdade! Dói demais, num há de sê verdade!".

A incredulidade e a dor se entrelaçam na cena. A fala corta como uma faca o coração de Candinho, que recusa aceitar a tragédia. Mesmo diante da confirmação, o caipira insiste em manter esperança. Com lágrimas nos olhos, ele dispara: "Aquele minino é a razão do meu vivê… Mas não, não… Meu fio há de tá vivo. Eu sinto no meu coração."

O sofrimento de Candinho atinge um novo patamar quando ele expressa um sentimento extremo, quase impossível de aceitar: "Ai, qui sinto até dor no peito. Queria tê ido eu, não o meu minino!"

Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h25, na TV Globo.

