Êta Mundo Melhor!: Araújo cede e participa de golpe na fábrica

O advogado Araújo tomará uma decisão arriscada ao desviar verba da fábrica de sabonetes de Candinho em Êta Mundo Melhor!; confira!

Nos próximos capítulos da novela Êta Mundo Melhor!, exibida pela TV Globo, o personagem Araújo (Flávio Tolezani) tomará uma das decisões mais delicadas de sua trajetória. De acordo com a colunista Carla Bittencourt, do portal LeoDias, o advogado vai aceitar participar de um esquema de desvio de dinheiro da fábrica de sabonetes pertencente a Candinho (Sérgio Guizé).

A proposta vem de Celso (Rainer Cadete), que vê uma oportunidade de lucrar durante a renovação das máquinas da fábrica. A princípio, Araújo se mostra indignado com a sugestão e se recusa a participar. "Está louco? Isso é crime!", reage ele.

Desespero de pai muda a decisão do advogado

A reviravolta acontece após Araújo receber um diagnóstico delicado do filho Claudinho (Xande Valois), que precisa urgentemente iniciar um tratamento no exterior para ter chance de voltar a andar. Diante da dificuldade financeira para arcar com os custos médicos, o advogado volta atrás em sua decisão.

Segundo a colunista, Celso insiste: "Você não faria isso pelo seu próprio filho?", o que mexe com os sentimentos do personagem. Pressionado pelas circunstâncias e motivado pelo amor de pai, ele decide participar do golpe.

"Minha consciência está em frangalhos. Mas essa é a chance de meu filho andar. Eu vou carregar esse peso. Quero que ele tenha a chance de correr", afirma Araújo.

O plano é executado de forma discreta durante a negociação da nova linha de produção da fábrica. Como Candinho confia plenamente no advogado, não percebe os desvios financeiros que começam a acontecer. Araújo, mesmo dividido entre o certo e o errado, acredita estar fazendo o melhor pelo bem do filho.

A cena promete ser uma das mais emocionantes da atual fase da trama, trazendo à tona temas como ética, paternidade e sacrifício.

