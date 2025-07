Êta Mundo Melhor!: Candinho foge da polícia após ser acusado de roubo

Candinho, personagem de Sérgio Guizé, é pego em uma grande enrascada ao ser confundido com um ladrão em Êta Mundo Melhor!

Em Êta Mundo Melhor!, Candinho (Sergio Guizé) vai enfrentar uma confusão de tirar o fôlego que o coloca em fuga. De acordo com a colunista Márcia Pereira, do site Notícias da TV, tudo começa com uma tentativa romântica do caipira de surpreender Dita (Jeniffer Nascimento).

Candinho, com seu jeito simples e encantador, aparece em frente à rádio segurando balões em formato de coração, com a intenção de fazer uma surpresa para a amada. O que parecia ser um momento doce de romance logo se transforma em um pesadelo para o caipira.

Um vendedor de balões surge e, ao ver os presentes nas mãos do caipira, o acusa de roubo. "Pega ladrão!", grita o homem, chamando a atenção de todos ao redor. Candinho, que só queria demonstrar seu carinho por Dita, fica sem graça, mas continua tentando agradá-la. "Presentinho procê, Dita!", ele diz, tentando amenizar a situação.

A acusação

A situação ganha proporções ainda maiores quando o vendedor, furioso, começa a gritar com Candinho, dizendo que os balões são seus. Ele acusa o burro Policarpo, companheiro inseparável do caipira, de ter roubado as bexigas enquanto ele estava distraído. O homem, enfurecido, começa a gritar que os dois são cúmplices do "larápio", e ainda os chama de membros de uma "quadrilha". A multidão que começa a se formar em volta faz a situação piorar ainda mais.

Sem conseguir convencer o vendedor de que tudo não passou de um mal-entendido, Candinho é chamado de "ladrão" bem no meio da rua, e o vendedor começa a gritar por ajuda: "Pega ladrão! Pega!". A situação se torna um verdadeiro caos, e Candinho, percebendo que a polícia pode chegar a qualquer momento, toma uma decisão drástica.

Desesperado, Candinho decide fugir antes que a confusão piore. "Dita, é meió a gente dá o fora daqui. Inté ixpricá pra esse povo qui focinho de porco num é tomada, tamo lascado", fala ele, desesperado. Dita, sem hesitar, responde: "Intão, é sebo nas canela, Candinho!", e, juntos, começam a correr, com o burro Policarpo logo atrás, pelas ruas da cidade.

A cena termina com o vendedor ainda reclamando do roubo para um agente da lei, enquanto Candinho e Dita desaparecem na multidão, fugindo da confusão. A sequência promete trazer muito mais ação e emoção para os telespectadores, mostrando que, em Êta Mundo Melhor!, até as boas intenções podem virar uma grande enrascada.

Leia também:Êta Mundo Melhor!: Dita dá a volta por cima após demissão da rádio