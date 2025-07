Erro na novela? Fãs questionam cena de Vale Tudo com Heleninha

Telespectadores apontam incoerência em cena do surto de Heleninha na novela Vale Tudo, da Globo. Será que foi real?

A novela Vale Tudo, da Globo, deu o que falar na internet por causa da sequência do surto de Heleninha (Paolla Oliveira). Ela saiu bêbada pelas ruas do Rio de Janeiro e causou um estrago em um bar. Porém, um detalhe das cenas chamou a atenção dos telespectadores, que questionaram uma suposta incoerência na trama.

Nas redes sociais, os fãs da história questionaram a coerência com a realidade do Rio de Janeiro. Isso porque, em uma cena, Heleninha saiu andando pelas ruas com o celular embaixo do braço e nada aconteceu com ela. Logo depois, ela deixou o celular caiu e foi encontrado tempos depois pela família dela.

Por isso, os fãs apontaram uma incoerência na cena e até um suposto erro. Isso porque a cidade do Rio de Janeiro é conhecida por ser um local com assaltos e roubos. Assim, dificilmente alguém andaria tranquilamente com o celular sem ser alvo de um roubo e também um aparelho celular não ficaria largado no chão.

Nas redes sociais, vários telespectadores falaram sobre o suposto erro de roteiro. "Em que mundo essa autora vive?", disse um internauta. "Pára, ela andando com o celular nem nenhum furto no centro, tá bom?!", declarou outro. "Que coisa mais absurda essa cena mal feita com o celular no Rio de Janeiro, que erro hein!", declarou mais um.

Confira o resumo da novela Vale Tudo para o período de 30 de julho a 2 de agosto:

Capítulo 105 - Quarta-feira, 30 de julho

Jarbas conta a Consuêlo sobre Heleninha. Odete planeja a forma de saber se Ivan está traindo Heleninha com Raquel. César sente inveja do carro que Walter ganha de Odete. Odete sonda Luciano sobre as supostas relações extraconjugais de Ivan. Maria de Fátima e Solange trocam provocações ao se encontrarem na TCA. Marco Aurélio convoca Ivan para representar a TCA em uma conferência e, coincidentemente, Bartolomeu sugere que Raquel vá ao mesmo evento. Heleninha fica com raiva quando encontra chá nas suas garrafas de uísque. Luciano segue Ivan. Raquel encontra Ivan na conferência, e Luciano fotografa os dois.

Capítulo 106 - Quinta-feira, 31 de julho

Heleninha pede a Odete para não prejudicar Ivan na TCA por causa da separação. Ivan convida Raquel para jantar. Luciano disfarça ao ser flagrado por Ivan. Vasco e Lucimar se encontram. Ivan conta a Luciano que Raquel comprou a empresa que fornece alimentação para os voos da TCA. Bartolomeu aconselha Raquel a contratar um gerente de compras. Odete fica sabendo por Luciano que Raquel está fornecendo comida de bordo para a TCA. Vasco inaugura o bar de karaokê. Celina desmaia ao saber que Odete pensa em investigar quem contou a Raquel sobre a empresa de alimentação de bordo. Odete acusa Ivan de ter favorecido Raquel com informações privilegiadas, e ameaça processar o executivo.

Capítulo 107 - Sexta-feira, 1 de agosto

Ivan resiste à chantagem de Odete. Raquel sugere a Ivan para os dois esperarem a situação com Heleninha se acalmar para ficarem juntos. Pascoal aceita trabalhar à noite no bar de Vasco. Solange sente vontade de ser mãe e sugere que Sardinha seja seu doador. Odete tenta subornar Fernanda para deixar Tiago, e Eunice confronta Odete. Renato nota a relação estremecida entre Solange e Sardinha. Ivan confessa a Heleninha que ainda gosta da Raquel.

Capítulo 108 - Sábado, 2 de agosto

Heleninha fica arrasada diante de Ivan. Tiago avisa a Marco Aurélio que decidiu cursar Economia para se tornar independente financeiramente da família. Marco Aurélio se incomoda com a admiração de Mário Sérgio por Leila. Renato se surpreende ao saber do interesse de Solange em ser mãe por meio de produção independente. Ivan conta a Raquel que seu casamento com Heleninha acabou. Afonso avisa a Odete e Celina que está preocupado com Heleninha. Sardinha flagra Fátima e César juntos no apart hotel. Odete comenta com Walter que Ivan precisa voltar para Heleninha. Odete procura Raquel.

