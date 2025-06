'Ela só queria justiça': público rejeita morte de Zélia em Garota do Momento

Em capítulo intenso, Zélia morre por justiça e divide opiniões; veja o resultado da enquete feita pela CARAS Brasil

A reta final da novela Garota do Momento, da Globo, está mexendo com o público. A morte deZélia, interpretada por Leticia Colin, exibida nesta segunda-feira (23), causou comoção nas redes sociais e abriu um intenso debate entre os fãs da trama: afinal, ela merecia esse desfecho?

Em enquete da CARAS Brasil, o público foi convidado a votar sobre o destino da personagem, e o resultado foi expressivo: 93.12% dos votantes disseram que "ela só queria justiça e não merecia morrer" , enquanto apenas 6,88% defenderam que "ela passou dos limites e pagou pelo que fez".

O plano que custou sua vida

Comandando a Perfumaria Carioca após processar Maristela (Lilia Cabral) e Juliano (Fábio Assunção), Zélia se envolveu em um plano arriscado ao lado de Beatriz (Duda Santos). A ideia era conseguir uma gravação de Juliano confessando o assassinato de Valéria (Julia Stockler), mãe biológica de Bia (Maisa), e assim inocentar Clarice (Carol Castro), acusada injustamente.

No encontro marcado com Juliano na empresa, a situação sai do controle. Ele percebe a emboscada, aparece armado e, após uma discussão intensa, atira em Zélia a queima-roupa. Ela morre ali mesmo. A polícia chega tarde demais: Juliano foge de barco e leva Clarice com ele, dando início aos momentos finais da novela.

Vilã, justiceira ou mártir?

Durante toda a novela, Zélia foi uma figura ambígua: dona de um passado misterioso, estratégias afiadas e uma sede inabalável por justiça ou vingança? Sua trajetória dividiu opiniões, mas sua morte violenta parece ter unido o público em torno de uma certeza: ela não merecia morrer assim.

A última revelação

O enterro da personagem guarda um dos maiores segredos da trama: Zélia é sepultada com seu nome verdadeiro, Branca Rangel, encerrando um dos mistérios centrais da história e revelando que, por trás da vilania, existia uma mulher marcada por dores e segredos.

A pergunta continua no ar: Zélia foi uma vilã redimida ou uma heroína incompreendida? O que é certo é que sua despedida da novela não passou despercebida e ainda promete render debate até o último capítulo, que vai ao ar na sexta-feira (28).

