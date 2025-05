Garota do Momento: Zélia morre no final da novela. Saiba como será!

Nos últimos capítulos da novela Garota do Momento, da Globo, Zélia vai morrer de forma trágica. Entenda como será o desfecho da personagem

A novela Garota do Momento, da Globo, está chegando ao fim e o desfecho da personagem Zélia (Leticia Colin) foi revelado! Zélia vai morrer de forma trágica em uma cena que promete surpreender a todos.

De acordo com o site Notícias da TV, Zélia será assassinada nos últimos capítulos da novela. Ela entrará na justiça para assumir o controle da Perfumaria Carioca após Juliano (Fabio Assunção) e Maristela (Lilia Cabral) se envolverem com problemas por causa de seus segredos.

Com Zélia no cargo de presidente, Beatriz (Duda Santos) pede a ajuda dela para conseguir uma confissão de Juliano para ajudar Clarice (Carol Castro), que está sendo acusada pela morte de Valéria. Zélia e Beatriz criam uma armação contra Juliano, na qual ele deve encontra-las na perfumaria e terá sua confissão gravada.

No entanto, Juliano vai desconfiar e vai ao encontro de Zélia com uma arma de fogo. Na conversa, os dois se estranham e começam a brigar. No meio da discussão, ele pega a arma e dá um tiro em Zélia, que morre na hora. Apesar da chegada da polícia no local, Juliano consegue fugir para um barco, que é onde ficará escondido e para onde levará Clarice quando a sequestrar nos últimos capítulos.

O final de Zélia acontecerá com o enterro dela, que ganhará uma lápide com o nome Branca Rangel - seu nome verdadeiro.

A novela Garota do Momento vai terminar no final do mês de junho.

Confira o resumo da novela Garota do Momento para o período de 2 a 7 de junho:

Capítulo 180 - Segunda-feira, 2 de junho

Arlete conduz uma cerimônia fúnebre para Valéria. Anita cuida de Alfredo. Eugênia e Topete reatam o namoro. Teresa afirma a Jacira que fará uma nova faculdade. Clarice consegue o habeas corpus, e todos comemoram. A cirurgia de Sebastião é um sucesso. Amália anuncia que o casamento de Clarice com Juliano foi reconhecido pelo juiz. Passam-se algumas semanas. Celeste vence o concurso de contos. Nelson anuncia seu namoro com Mariana. Mariana usa o colar Mystique, sem saber que se tratam de pedras preciosas.

Capítulo 181 - Terça-feira, 3 de junho

Orlando descobre sobre Rafael e encontra as ações de Zélia da Perfumaria Carioca. Aloísio faz uma proposta a Beto. Orlando chantageia Zélia. Mariana conhece a família de Nelson. Carlito e Marlene contam suas conquistas para Érico. Clarice e Gregório trocam confidências. Ulisses pede Glorinha em casamento. Beatriz conversa com Clarice sobre Bia. Clarice confronta Bia sobre suas mentiras.

Capítulo 182 - Quarta-feira, 4 de junho

Bia nega os questionamentos de Clarice. Beto e Sérgio combinam de iniciar seu longa-metragem. Beatriz se decepciona com as atitudes de Clarice em relação a Bia. Todos ajudam a organizar o chá-de-bebê para a criança de Iolanda e Ulisses. Juliano reclama com Maristela de ter que dividir seus bens com Clarice. Mariana manipula Jacira para pegar seu lugar no programa da Anita. Marlene e Ana Maria negam a proposta de Basílio. Lígia alerta Clarice sobre Zélia. Basílio decide patrocinar sozinho o produto de Marlene. Zélia ameaça Orlando. Aloísio rejeita o projeto de Beto ao perceber que envolve Beatriz.

Capítulo 183 - Quinta-feira, 5 de junho

Beto desabafa com Lígia. Beto briga com Bia. Lígia afirma a Raimundo que Bia é a razão da infelicidade dos filhos. Marlene fecha negócio com Basílio. Sérgio propõe financiar o filme de Beto. Sérgio pede Jacira em casamento. Bia visita Arlete para saber mais sobre sua mãe biológica. Mariana provoca uma confusão no programa de Anita. Raimundo anuncia que Ronaldo foi convidado para trabalhar em Nova Iorque. Ronaldo afirma para Bia que deixará o país.

Capítulo 184 - Sexta-feira, 6 de junho

Bia se desespera com a possibilidade de perder Ronaldo. Beatriz pressiona Basílio. Maristela aciona Orlando para sabotar o negócio de Basílio com Marlene. Mariana faz sucesso no programa de Anita. Beatriz comenta com Beto que acredita que Bia goste de Ronaldo de verdade. Ronaldo agradece o apoio de Lígia e Raimundo. Gregório e Clarice se beijam. Bia sugere contar toda a verdade para que Ronaldo fique com ela.

Capítulo 185 - Sábado, 7 de junho

Ronaldo nega a proposta de Bia e afirma que viajará para Nova Iorque. Juliano enfrenta Gregório. Lígia tem uma conversa com Bia sobre suas atitudes. Basílio questiona Maristela sobre o suposto novo produto da Perfumaria Carioca. Alfredo oferece uma nova posição a Mariana na TV. Marlene pressiona Basílio sobre o roubo de seu produto. Bia conta a verdade sobre sua virgindade para Clarice. Mariana faz sucesso com a audiência, e Alfredo a oferece um novo programa. Clarice exige que Bia confesse suas mentiras diante de Beatriz, Ronaldo e Beto.