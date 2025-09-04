Dona de Mim: Samuel tem atitude preconceituosa com Leo

Samuel, o mocinho da novela das sete, revelará um lado preconceituoso e iniciará uma discussão com Leo por causa de ex-presidiário

Uma das tramas mais esperadas de Dona de Mim finalmente virá à tona, trazendo um novo drama para o casal principal. Samuel (Juan Paiva), que até então se mostrou um mocinho sem defeitos, revelará um lado preconceituoso ao descobrir que Ryan (L7nnon), um ex-presidiário, está morando na casa de sua namorada, Leo (Clara Moneke). A situação criará uma grande tensão entre o casal e colocará em xeque os valores do protagonista. O dilema de Samuel começa quando ele decide tirar sua irmã, Sofia (Elis Cabral), da mansão e a leva para a casa de Leo, sem imaginar que Ryan estaria lá também.

As cenas, previstas para irem ao ar a partir do capítulo desta sexta-feira, 5, conforme adiantado pelo site Notícias da TV, mostrarão o drama de Samuel, que temerá a retaliação do tio, Jaques (Marcello Novaes), contra a menina. Jaques já havia deixado claro que não queria Sofia morando na mansão, o que motivou a decisão de Samuel de protegê-la. A ideia inicial de levar a irmã para a casa de Leo parecia a solução perfeita para o problema, mas a visita surpresa de Samuel revelará um novo e inesperado obstáculo.

O choque de Samuel e a festa inesperada

Chegando à residência de Leo, Samuel e Sofia encontrarão um cenário de festa. A comemoração é para Ryan, que, como explica Dedé (Lorenzo Reis), agora mora na casa. Leo confirmará a informação, revelando que a pena de seu amigo de infância havia acabado. A notícia, que deveria ser motivo de alegria, terá o efeito contrário em Samuel. O rapaz, que até então estava tranquilo, ficará chocado e reagirá de forma inesperada.

O protagonista se encherá de preconceito e questionará a namorada: "E você acha que eu vou deixar minha irmã dormir na mesma casa que ele?". A pergunta de Samuel causará indignação em Leo, que o confrontará, iniciando uma discussão tensa e reveladora sobre o caráter do mocinho. A reação de Samuel, que julga Ryan por seu passado, contraria a imagem de homem justo e de bom coração que ele havia construído ao longo da trama.

A discussão e a defesa de Leo

A discussão entre Samuel e Leo se intensificará. O filho de Abel (Tony Ramos) tentará se justificar, explicando que tudo o que sabe sobre Ryan é que ele esteve preso por tráfico por anos. Leo, por sua vez, defenderá o amigo de infância, afirmando que confia nele e que acredita que ele merece uma segunda chance. A protagonista, em sua defesa, desafiará Samuel, questionando se ele não confia nela.

A cena, conforme reportado pelo site NaTelinha, mostrará que, apesar de Samuel afirmar que confia em Leo, seu preconceito contra Ryan é mais forte. O mocinho se limitará a dizer que "não vai conseguir ficar tranquilo" com a irmã perto do ex-presidiário, evitando usar a palavra "preconceito". A atitude de Samuel magoará Leo, que tentará fazê-lo enxergar o quão injusto ele está sendo.

A discussão será interrompida por Sofia, que pedirá para os dois dançarem, em uma tentativa de amenizar a tensão. A presença inocente da menina tornará a situação ainda mais delicada, pois ela é a principal vítima do preconceito de Samuel.

A decisão de Samuel e a tristeza de Sofia e Leo

Apesar da tristeza de Sofia e da indignação de Leo, Samuel manterá sua decisão. O protagonista se afastará e ligará para a irmã, Ayla (Bel Lima), para combinar a ida da menina para sua casa. A atitude de Samuel, que ignora os sentimentos de Leo e Sofia, mostrará um lado frio e insensível do personagem, que prioriza suas convicções preconceituosas em detrimento da felicidade de sua namorada e irmã.

Leia também:Crime contra Kami causa separação e reaproximação com Ryan