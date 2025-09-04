Dona de Mim: Crime contra Kami causa separação e reaproximação com Ryan

CARAS Brasil
A reviravolta na vida de Kami virá após um crime que abalará a trama e mudará o rumo dos personagens em 'Dona de Mim'; veja

Nataly Paschoal
por Nataly Paschoal
[email protected]

Publicado em 04/09/2025, às 10h24

Uma das reviravoltas mais aguardadas pelos fãs da novela Dona de Mim finalmente acontecerá. O romance de Kami, personagem de Giovanna Lancellotti, e Marlon, interpretado por Humberto Morais, chegará ao fim para dar lugar à volta do casal favorito de muitos telespectadores: Kami e Ryan (L7nnon).

O triângulo amoroso, que já movimenta a trama há semanas, terá um ponto de virada dramático e chocante, que abalará as estruturas dos personagens e promete emocionar o público. A separação virá após um crime hediondo, do qual Kami será vítima, e que provocará uma divisão de opiniões sobre justiça entre os dois homens que a amam.

A notícia, conforme publicações do site Notícias da TV, revela que o ponto de partida para a reviravolta na vida da costureira será um crime. A partir do dia 20, a personagem será perseguida por um stalker e vítima de um estupro, em cenas que prometem ser fortes e impactantes. O crime, além de trazer um drama pesado para a trama, será o catalisador para a mudança de rumo de Kami, que, tomada por um desejo de justiça e vingança, se afastará de Marlon e se reaproximará de Ryan.

A busca por justiça e a divisão entre Marlon e Ryan

Após o crime, Kami, obviamente traumatizada, desejará justiça. É nesse momento que o contraste entre Marlon e Ryan se tornará ainda mais evidente. O policial, que sempre seguiu os preceitos da lei, acompanhará uma investigação mais lenta, defendendo o processo legal para que o criminoso seja punido. Sua abordagem, embora correta, não será suficiente para o desejo de vingança de Kami.

Do outro lado, o ex-presidiário Ryan, que já teve problemas com a lei, se oferecerá para ajudar Kami a se vingar do agressor. A proposta, embora arriscada, será exatamente o que a jovem busca em seu momento de desespero e raiva. A costureira topará a proposta de Ryan, e os dois se unirão para armar uma emboscada para o criminoso, colocando em prática um plano de vingança que contraria todos os princípios de Marlon.

A dinâmica entre os três personagens ganha ainda mais complexidade com essa decisão. Enquanto Marlon representa a ordem, a lei e o sistema, Ryan encarna a sede de justiça com as próprias mãos, um tema que tem se tornado cada vez mais relevante na sociedade. A novela, assinada por Manuela Dias, tem explorado essa dualidade com maestria, provocando discussões entre o público e mantendo a trama interessante.

O confronto e a decisão de Marlon

O plano de Kami e Ryan para se vingarem do stalker levará a uma cena de grande tensão. A jovem atrairá o agressor para um prédio abandonado, onde Ryan o aguardará. No momento em que o ex-detento apontar uma arma para o criminoso, Marlon, que estará vigiando a noiva, chegará ao local.

O confronto será inevitável. Marlon entrará em luta com o estuprador, conseguirá rendê-lo e chamará reforços. Ryan, para não ser preso, fugirá do local. A cena, que promete ser de tirar o fôlego, será a última gota para a relação de Kami e Marlon. A jovem, desesperada, implorará ao noivo para que ele minta em seu depoimento e omita a presença de Ryan na emboscada, protegendo-o da polícia.

Embora seja um homem "certinho" e sempre apegado à lei, Marlon, por amor a Kami, passará por cima de seus princípios e de fato protegerá Ryan. A atitude de Marlon mostra o quanto ele a ama, a ponto de arriscar a própria carreira para ajudá-la. No entanto, o segredo e a mentira abalarão a confiança da relação, levando a um pedido de tempo no noivado. A decisão de Kami demonstra que, embora Marlon tenha agido por amor, a presença de Ryan na sua vida é mais forte e a atração que sente pelo ex-presidiário fala mais alto.

A reaproximação e o fim do noivado

O período de separação servirá para Kami se aproximar ainda mais de Ryan. Os dois passarão mais tempo juntos, revivendo o romance do passado. A costureira, finalmente, perceberá que ainda ama o ex-detento e que a relação com Marlon já não tem futuro. Os dois decidirão reatar o namoro, e Kami comunicará a Marlon que o noivado está definitivamente encerrado, sem chance de volta.

Conforme noticiado pelo site Purepeople, Marlon não se conformará com o fim do relacionamento e ainda tentará fazer com que Kami repense sua decisão. No entanto, ela não mudará de opinião, deixando claro que sua escolha é por Ryan. A tristeza e o ciúme do policial serão evidentes, e ele terá que lidar com o término e a perda do amor de sua vida.

O reencontro e o final do triângulo amoroso

A reviravolta no triângulo amoroso terá seu ápice em cenas previstas para irem ao ar a partir de 16 de outubro. Marlon verá Kami e Ryan juntos novamente, passeando pelo bairro de mãos dadas, como um casal normal. A cena, de acordo com o site NaTelinha, será dolorosa para o policial, que sentirá o baque do fim do seu noivado e a felicidade do casal.

A tristeza e o ciúme de Marlon serão consolados pelo pastor Enoque, que tentará confortá-lo e ajudá-lo a seguir em frente. A cena, embora breve, mostrará que o personagem de Humberto Morais terá que lidar com a perda e encontrar um novo caminho em sua vida. A novela, que tem sido um sucesso de audiência, continuará a surpreender o público com suas reviravoltas e dramas pessoais.

Nataly Paschoal

Nataly Paschoal é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, ela já passou por sites como Todateen, Sportlife e espnW. Escreve sobre celebridades, TV, reality show e novelas.

