Dona de Mim: Passado de Ellen traz informação polêmica

Nos próximos capítulos da novela Dona de Mim, da Globo, um segredo do passado de Ellen vem à tona e surpreende a todos

Nos próximos capítulos da novela Dona de Mim, da Globo, o público vai descobrir informações sobre o passado de Ellen (Camila Pitanga), que morreu logo depois de entregar Sofia para ser criada como filha de Abel (Tony Ramos). A trama vai revelar que a mulher era golpista.

Nas cenas, de acordo com a colunista Carla Bittencourt, do Portal Leo Dias, Ellen era tão golpista quando Vanderson (Armando Babaioff). Em uma conversa com Tânia (Aline Borges), ele relembra que os dois eram parceiros nos crimes.

Vanderson conta que Ellen o ajudava nos trambiques e eles tinham uma vida boa juntos. Inclusive, a novela exibe uma cena do passado de Ellen, quando ela estava em um restaurante com Vanderson e roubou a carteira de uma mulher da mesa ao lado. Os dois saíram do local e foram gastar o dinheiro roubado em hotel de luxo.

Então, Vanderson diz que Ellen foi embora da vida dele após engravidar e que ele não aceita que ela tenha se afastado.

Confira o resumo da novela Dona de Mim para o período de 1 a 5 de julho:

Capítulo 56 - Terça-feira, 1 de julho

Kami afirma a Ryan que não quer se reaproximar dele. Rosa se surpreende com a defesa que Jaques faz de Vanderson. Jaques provoca Sofia, e Leo o ataca. Samuel aprova a atitude de Leo. Nina disfarça sua ligação com Deco. Leo encontra um novo poema de Samuel e o questiona sobre seus sentimentos. Rosa pede que Abel e Jaques parem de brigar. Davi promove uma festa na casa de Ayla e Gisele, sem o consentimento do casal. Marlon e Adriano são liberados da detenção. Jaques propõe que Danilo seja o motorista de Rosa. Dedé conta a Marlon que conheceu Ryan. Leo confessa a Stephany que acredita que Samuel goste dela. Abel descobre que Vanderson está movendo uma ação pelo reconhecimento da paternidade de Sofia.

Capítulo 57 - Quarta-feira, 2 de julho

Abel confronta Jaques sobre o processo movido por Vanderson. Nina conversa sobre o comportamento de Filipa. Lúcio rouba Danilo, que pede ajuda a Marlon. Filipa acompanha Rosa à consulta com Letícia. Deco ameaça Nina. Abel confessa para Rebeca que registrou Sofia sabendo que não era seu pai biológico, e Jaques grava o depoimento do irmão. Danilo comenta com Pam que pensa em aceitar a proposta de Jaques. Leo e Samuel seguem Vanderson, e acabam discutindo. Marlon leva Dedé para encontrar Ryan. Dedé chama Marlon de pai na frente de Ryan.

Capítulo 58 - Quinta-feira, 3 de julho

Marlon reforça com Dedé que é seu tio. Ryan agradece a ajuda de Marlon. Danilo pede para ser contratado novamente por Abel, como motorista de Rosa. Ryan corta o cabelo de Dedé, e Fabiana se preocupa com a reação de Kami. Nina aceita ir à praia com Rosa e Danilo, e Filipa se surpreende. Kami repreende Ryan por cortar o cabelo de Dedé. Ayla apoia Davi junto a Samuel. Adriano decide filmar mais uma ocorrência policial, e Marlon não gosta. Nina furta um item na praia, e Danilo a ajuda. Filipa e Nina discutem. Davi sai com Letty e Thelma, e acaba as levando para a mansão dos Boaz.

Capítulo 59 - Sexta-feira, 4 de julho

Davi pede que Letty e Thelma fiquem em silêncio para não serem percebidas na mansão. Leo vê Nina se tatuando. Kami confronta Marlon por conta do corte de cabelo de Dedé. Patrícia agride Vanderson, e Ricardo gosta. Filipa sugere que Nina lhe faça uma tatuagem. Samuel revela a Abel que descobriu que Patrícia é irmã de Ricardo. Rebeca anuncia que a audiência sobre a paternidade de Sofia foi marcada. Abel pede que Samuel descubra se Jaques desvia dinheiro da Boaz. Danilo passa informações da mansão para Jaques. Kami recebe uma carta de Ryan. Vanderson conhece Sofia.

Capítulo 60 - Sábado, 5 de julho

Leo pede que Vanderson se afaste de Sofia. Abel e Sofia fazem o teste de DNA. Sofia diz a Leo que está com medo de ir para a escola, e pede para ficar com Rosa. Filipa sugere que Sofia faça terapia, e pede que Danilo a leve. Danilo alerta Jaques sobre a movimentação na mansão. Niina confronta Danilo sobre Filipa. Abel faz uma proposta para Vanderson na frente de Jaques. Marlon pede que Adriano não o filme. Nina conversa com Denise sobre Filipa. Filipa recebe as amigas de Nina na mansão, e se preocupa com o sumiço da filha. Dedé vai com Kami visitar Ryan no salão. Danilo ajuda Filipa a procurar por Nina. Stephany, Peter, Dara, Jeff e Ivy avistam Nina.

