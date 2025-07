O que aconteceu com Filó de Êta Mundo Bom!? Saiba por que ela morreu

Filó, uma das protagonistas de Êta Mundo Bom! (2016) interpretada por Débora Nascimento, não está presente em Êta Mundo Melhor

Uma das protagonistas de Êta Mundo Bom! (2016), a personagem Filomena (Débora Nascimento) ficou de fora da continuação da novela, que estreou nesta segunda-feira, 30, na Globo, com o título Êta Mundo Melhor. O par romântico de Candinho ( Sergio Guizé) não apareceuno capítulo de estreia da trama e foi dada como morta no incêndio de uma casa.

Na primeira parte da história, exibida há nove anos, Candinho teve um desfecho feliz ao lado de Filó e o casal oficializou a união no último capítulo da novela. Eles ainda tiveram um filho, Cândido Júnior. Juntos, formaram uma família no campo.

Na nova novela das 6, uma atitude de Ernesto (Eriberto Leão), que havia sido dado como morto ao fim de Êta Mundo Bom!, muda os rumos da trama. Ele seduz Filó, que decide largar o marido para viver com vilão. Disposta a viver uma nova vida, ela o espera em uma casa na estrada enquanto ele vai até a mansão sequestrar o filho de Candinho.

Contudo, o plano não sai como esperado. Ao ir ao encontro de Filó, Ernesto descobre que a casa em que ela estava pegou fogo, e ela morreu. Com isso, a partida de Filomena se torna um dos pontos de partida da trama.

Por que Débora Nascimento não vai reviver Filomena em Êta Mundo Melhor?

Segundo a colunista Carla Bittencourt, do portal Leo Dias, a decisão de matar Filó se deu por conta de conflito de agenda. As negociações com a Globo não avançaram e, sem um acordo, o autor Walcyr Carrasco decidiu matar a personagem.

Já conforme noticiou o portal Notícias da TV, sem a atriz no elenco, os autores atualizaram a história e deram a Candinho um novo par romântico: Dita (Jeniffer Nascimento).

