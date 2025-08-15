Atriz de Dona de Mim é irmã de atriz famosa da série Rensga Hits

Você sabia? A atriz Nikolly Fernandes, que faz a Stephany em Dona de Mim, é irmã de atriz que já atuou em Rensga Hits e Malhação

A atriz Nikolly Fernandes está no ar na novela Dona de Mim, da Globo, ao interpretar a estudante Stephany, que é irmã de Leo (Clara Moneke). Porém, você sabia que ela tem uma irmã famosa na vida real?

Nikolly é irmã da atriz Jeniffer Dias , que já atuou em várias produções da Globo, como Rensga Hits, Malhação, Esquenta, Filhos da Pátria, Segunda Chamada e No Ano Que Vem. Inclusive, a jovem contou que recebeu ajuda da irmã ao se preparar para o teste da novela das 7.

"A Jeniffer me ajudou no teste da Stephany e em praticamente todos os testes que eu já fiz. Além dela ser uma atriz incrível, é uma diretora incrível e me ajudou nesse teste e em outros trabalhos também. Temos uma cumplicidade enorme e sempre nos ajudamos em tudo. Em tudo que posso ajudar ela, ajudo, e vice-versa", disse ela ao Jornal Extra.

Além de ser atriz, Nikolly Fernandes também é passista de carnaval. Ela desfila na escola de samba Mangueira, no Rio de Janeiro. Ela é formada em cantor e piano pela Escola de Música Villa-Lobos.

Veja quem é a irmã da atriz de Dona de Mim:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jeniffer Dias (@eujenifferdias)

Confira o resumo da novela Dona de Mim para o período de 18 a 23 de agosto:

Capítulo 95 - Segunda-feira, 18 de agosto

Ricardo chantageia Jaques. Nina e Leo cuidam de Filipa, que se emociona. Jaques assume a presidência da Boaz, e Kami e Pam pressionam Samuel sobre as novas políticas impostas pelo tio. Ricardo confronta Tânia, que disfarça seus sentimentos por Jaques. Ryan exige que Lucas se afaste do salão enquanto Vespa usa o local para suas negociações. Palmeira furta o dinheiro de um detido, e Marlon desconfia. Davi apoia Jaques. Tânia implora pelo perdão de Jaques. Nina se aproxima de Danilo, e Pam vê. Leo e Samuel ficam juntos. Jaques deixa a casa de Tânia e se muda para a mansão de Abel.

Capítulo 96 - Terça-feira, 19 de agosto

Samuel se desespera com a mudança de Jaques para a mansão. Tânia jura vingança contra Jaques. Pam afirma que o namoro com Danilo acabou. Tânia acusa Filipa de roubar seu marido, e Jaques expulsa a ex-mulher da mansão. Ayla inventa uma desculpa para Gisele desmarcar o encontro com Breno e Caco. Sofia ajuda Rosa a disfarçar sua doença na frente de Jaques. Tânia ameaça Jaques.

Capítulo 97 - Quarta-feira, 20 de agosto

Tânia assusta Jaques. Jaques afirma a Tânia que o casamento dos dois não tem mais volta. Samuel pede que Pam e Kami o ensinem a dançar. Jaques humilha Leo, que é apoiada por Samuel. Rosa e Filipa sentem saudade de Abel. Tânia sofre por Jaques, e Ricardo tenta animá-la. Nina repreende Jaques ao vê-lo oferecendo bebida alcoólica a Filipa. Ricardo revela a Tânia o vídeo comprometedor que fez de Jaques. Jaques sai com Davi e acaba conhecendo Lia. Caco insiste em se aproximar de Ayla para saber do bebê. Yara e Leo se surpreendem com o mau-humor de Stephany. Tânia tenta resgatar o vídeo de Jaques no celular de Ricardo.

Capítulo 98 - Quinta-feira, 21 de agosto

Tânia despista Ricardo sobre a tentativa de checar seu celular. Tânia insinua a Samuel que é Ricardo quem comanda Jaques. Jaques humilha Leo e ameaça deixá-la sem emprego. Jaques admite que gosta de cuidar de Filipa e Nina. Deco se apresenta a Jaques como namorado de Nina. Pam, Kami, Lorena e Natara se organizam contra as mudanças na fábrica, e Danilo registra. Jaques repreende Sofia, e Leo se interpõe entre os dois.

Capítulo 99 - Sexta-feira, 22 de agosto

Leo enfrenta Jaques, apoiada por Samuel. Nina questiona Filipa sobre seus sentimentos por Jaques. Jaques sonha com Olívia. Sofia arma para Jaques. Sofia incentiva Samuel a pedir Leo em namoro. Samuel comenta com Rosa as atitudes de Jaques na fábrica. Danilo alerta Jaques sobre a movimentação das funcionárias da Boaz. Com a ajuda de Filipa, Leo, Sofia e Denise, Rosa organiza um baile igual ao de sua juventude. Rosa confunde Jaques com Josef.

Capítulo 100 - Sábado, 23 de agosto

Todos embarcam no devaneio de Rosa e aproveitam o baile. Pam se irrita com Danilo. Gisele não aceita o perdão de Ayla. Manuel incentiva a aproximação entre Nina e Danilo. Jaques exige que Ricardo afaste Rosa do comando da Boaz. Nina conta para Danilo sobre Deco. Jaques tenta manipular Rosa, que desperta de seu devaneio e repreende o filho. Nina diz a Filipa que gostou de vê-la com Jaques. Leo se preocupa com Stephany. Jaques promove Pam em detrimento de Natara, a fim de criar inimizade entre as duas. Palmeira chantageia Manuel, e Marlon desconfia. Samuel pede Leo em namoro.