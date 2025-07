Lembra dela? Cristina Mullins revela profissão bem diferente após sair da TV

A atriz Cristina Mullins revelou a profissão que escolheu seguir após a carreira na TV. Ela iniciou a jornada acadêmica já na vida adulta

Fora do ar desde 2021, Cristina Mullins, 67 anos, voltou às telinhas por meio da reprise de História de Amor (1995), novela em que interpreta Maristela, mãe da personagem Mariana (Monique Curi). Enquanto estava longe das novelas, ela se dedicou a uma profissão bem diferente da artística: a Biologia.

Cristina contou que iniciu sua nova jornada acadêmica já na vida adulta. "Fiz tudo isso depois de já estar na televisão. Comecei Biologia com quase 40 anos. Era um lado meu que sentia falta, porque adoro ciência. Fiz pesquisa na Fiocruz, estagiei trabalhando com peixes-boi no Nordeste e, entre 2005 e 2015, fiz viagens para a África fotografando animais silvestres", revelou em entrevista à coluna Play, do jornal O Globo.

Apesar de ter ido por outros caminhos, ela ainda guarda com carinho os bastidores ao lado dos colegas experientes na TV, como os que encontrou em História de Amor. “Eles eram ótimos tecnicamente. A Vivinha [Eva Wilma] tinha uma carreira gigantesca na televisão. O Cláudio sempre tinha muito humor, gentileza e delicadeza. Eu me divertia muito nas gravações das grandes festas, onde juntava muita gente. Sempre havia muito bom humor”, recordou.

O amor de Cristina Mullins

A atriz Cristina Mullins é casada com o ator Otávio Augusto. Juntos há quase quatro décadas, os dois construíram uma parceria sólida que nasceu da amizade. "Fomos amigos antes de nos apaixonarmos. Essa amizade se soma ao amor, afeto e à atração, formando uma boa base", confidenciou a atriz, revelando o segredo da relação duradoura.

Apesar da cumplicidade, ela reconhece que nem tudo são flores: "Claro, existem os atritos normais de casal, onde um dia um está mais implicante do que o outro. Mas temos muito mais amor do que espaço para coisas sem importância. Sempre tivemos muita independência. Nunca houve a obrigação de estar ou ir por causa do outro. Viajávamos muito com o teatro, às vezes ele para o Sul e eu para o Nordeste", contou, ressaltando o respeito pela individualidade como um dos pilares do casamento.

Atualmente, a artista segue próxima aos palcos, apoiando Otávio na peça A Tropa, que segue em cartaz há quase uma década. "Eu estou ajudando devido à idade dele, que já idoso [o ator tem 80 anos]. Com o sucesso da peça, fazemos muitas viagens longas. Nos tornamos uma verdadeira trupe de teatro, somos uma família. Digo que eles [os outros atores] são meus filhos. Sou a mãe da peça e o Otávio é o pai", brincou.

