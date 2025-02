Otávio Augusto emociona com declaração para a esposa: 'Entendi o que é amar'

O ator Otávio Augusto encantou ao se declarar ao vivo para a esposa, a atriz Cristina Mullins, com quem está casado há quase 40 anos

O ator Otávio Augusto emocionou os público do 'Encontro' nesta quinta-feira, 6, durante sua participação no programa matinal da TV Globo. O veterano, que completou 80 anos de vida no dia 30 de janeiro, foi o grande homenageado da atração e recebeu o carinho de amigos e familiares que enviaram mensagens para ele.

Ao longo da conversa com a apresentadora Patrícia Poeta, Otávio falou sobre a esposa, a também atriz Cristina Mullins, e aproveitou para se declarar. Juntos há quase 40 anos, os famosos se casaram em 1986 e possuem uma relação de muito amor e parceria.

A declaração ao vivo para Cristina foi feita durante o balanço do ator a respeito do início de seu novo ciclo de vida. "São tão poucas horas que estou vivendo esses 80 anos que eu não sei se deu para assimilar alguma coisa nova até agora, mas a vida nos ensina muito", iniciou o ator.

Em seguida, Otávio Augusto mencionou a festinha surpresa de aniversário organizada pela família. "E as coisas que aprendi, especialmente nesse dia, que essa festa que a Cristina, a Manuela, minha filha, Mariana, Lu, meu neto, Helena, minha neta, eles proporcionaram aquele encontro comigo e meus amigos e eu não sabia de nada, total surpresa", disse.

"E para mim, com certeza, foi o momento mais feliz e mais alegre de toda minha vida. Foram coisas que se misturam com o amor que tenho pelas filhas, pela Cristina também, por todos que lá estavam. A Cristina é responsável por muito disso. Não sei com ela, mas comigo foi o momento que entendi o que é gostar, amar alguém. Você sentir isso é quase como sentir uma poesia na sua vida", finalizou o ator.

O carinho e as surpresas dos amigos que relembram momentos incríveis com o Otávio Augusto 🤩✉️ #Encontropic.twitter.com/LZtX5izyK9 — TV Globo 📺 (@tvglobo) February 6, 2025

Os 80 anos de Otávio Augusto

No dia 30 de janeiro deste ano, o ator Otávio Augusto completou 80 anos. Nascido no interior de São Paulo, o intérprete começou no meio artístico com radionovelas e hoje tem carreira premiada em festival internacional. Que tal relembrar a trajetória e trabalhos marcantes do artista presente em sucessos da Globo? Confira detalhes!

