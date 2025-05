Conheça Lorenzo Reis, o Dedé da novela 'Dona de Mim'

Ator mirim da novela Dona de Mim, Lorenzo Reis interpreta Dedé, filho dos personagens de Giovanna Lancellotti e L7nnon. Saiba mais sobre ele

O ator mirim Lorenzo Reis, de 9 anos, já é um rostinho conhecido na TV brasileira e está de volta à telinha na novela Dona de Mim, trama das 7 da Globo. O garoto interpreta Dedé, o filho dos personagens de Giovanna Lancellotti e L7nnon.

Em entrevista na CARAS Brasil, Lorenzo contou curiosidades sobre a nova fase em sua carreira. Inclusive, ele contou o que tem de parecido com o personagem Dedé, de Dona de Mim. "Eu pareço com Dedé na curiosidade e gostar de comer. Sou bem diferente só Dedé em relação a, às vezes, estar emburrado. Eu adoro sair para qualquer lugar e, às veze, o Dedé não está com vontade", contou ele.

Nos intervalos das gravações, o menino gosta de fazer desenhos no camarim. "Sempre levo minhas folhas e lápis e fico desenhando. É uma das coisas que mais gosto de fazer nos intervalos entre uma cena e outra", afirmou.

Apesar de ainda ser pequeno, ele já sabe a importância dos atores ao seu redor nas cenas da novela. "O trabalho mais marcante que eu já fiz até hoje com certeza está sendo gravar “Dona de mim” porque, estou sendo filho de pessoas que eu já tinha admiração. E também porque eu vou gravar uma novela inteira agora", comentou.

Com apenas 9 anos, ele pretende seguir na carreira artística quando crescer. "Penso em continuar sendo ator, e também em ser diretor, porque venho me apaixonando por esse mundo, e é algo que faço com paixão", afirmou.

Por fim, Lorenzo contou sobre os seus sonhos na vida. "O maior sonho que já realizei foi ser aprovado na Globo e poder fazer uma novela, pois era algo muito longe de acontecer mediante à minha realidade. E um sonho que ainda quero realizar é fazer filmes em Hollywood. Estou estudando bastante para que isso aconteça no futuro, se for dá vontade de Deus", afirmou.

Em sua trajetória, Lorenzo Reis já atuou em Família é Tudo, na qual interpretou a versão criança de Tom, e no filme A Lista. Além disso, ele atuou em peças de teatro, como Palhaço Garoinha, Azar e O Bicho Vai Pegar.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lorenzo Reis (@lorenzoreisoficial)

Leia também: Conheça Elis Cabral, a Sofia da novela Dona de Mim