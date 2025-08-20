CARAS Brasil
Novelas

Conheça José Maria Brion, astro português que estreia em Dona de Mim

O ator José Maria Brion interpreta Deco, um tatuador envolvente e misterioso que promete agitar a trama da novela 'Dona de Mim'

Izabella Nicolau
por Izabella Nicolau
[email protected]

Publicado em 20/08/2025, às 17h34

José Maria Brion
José Maria Brion - Foto: Reprodução / Instagram

José Maria Brion faz sua estreia na TV brasileira com um personagem que promete movimentar Dona de Mim, novela das sete da TV Globo. O ator português, natural de Lisboa, interpreta Deco, o namorado de Nina (Flora Camolese), que chega ao Brasil decidido a reencontrá-la e, com isso, deve colocar São Cristóvão em turbulência.

"Ele não tem os limites e está disposto a qualquer coisa para ganhar dinheiro. Então, o público já pode esperar que ele se envolva em algumas confusões no Brasil. Eu acho que todos vão gostar dele", contou o ator ao Gshow.

Deco chega à trama com um passado conturbado e traz consigo segredos que prometem impactar diretamente os Boaz. "Ele é tatuador e está envolvido em outras coisas não tão legais, ele não é um cara mau, só vem de uma situação complicada. E o relacionamento com a Nina é muito interessante, todo mundo tem que acompanhar para ver o que vai acontecer entre eles", explicou.

Carreira internacional e vida no Brasil

Apelidado de Zé Maria, o ator tem uma trajetória multicultural. Estudou teatro desde a infância, formou-se em Administração e fez mestrado em Finanças em Londres, além de se especializar em atuação no Lee Strasberg Film & Theatre Institute, em Nova Iorque.

Antes de estrear no Brasil, Zé Maria participou de produções televisivas em Portugal, como Filho da Mãe (2015), The Payback (2017) e Sangue Oculto (2022). No teatro, brilhou em peças de prestígio, incluindo Só eu tenho a chave desta parada selvagem, exibida no Festival FestWochen, em Viena.

Atualmente vivendo no Rio de Janeiro, Zé Maria se diz encantado com a cidade e com o acolhimento brasileiro. "Estou muito feliz por me sentir tão em casa no Rio, a ponto de pensar que poderia ficar aqui para sempre. Existe uma energia única, humana, quente e criativa. É impossível não se apaixonar", disse.

Entrar em uma novela já em andamento é um desafio para muitos atores, mas José Maria destaca a recepção calorosa do elenco e da equipe. "Todo mundo tem sido muito acolhedor. Logo no primeiro dia, eu e Flora descobrimos que estudamos na mesma escola de teatro em Nova Iorque, e isso nos deu uma conexão para construir o relacionamento dos nossos personagens", afirmou.

Em publicação no instagram, o ator comemorou o novo desafio da carreira: "Desde criança que sempre sonhei fazer uma novela da @tvglobo no famoso Projac, Rio de Janeiro. Depois de muito trabalho aqui estou eu na GLOBO a gravar na novela Dona de Mim! "

José Maria Brion estreia oficialmente como Deco no capítulo desta quinta-feira (21), em Dona de Mim. 

Izabella Nicolau

Izabella Nicolau é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como Observatório do Cinema e Ultraverso. Escreve sobre cultura, entretenimento e celebridades.

Dona de MimJosé Maria Brion

