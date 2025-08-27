Carolina Dieckmann explica risada em cena de Vale Tudo

Atriz Carolina Dieckmann comenta bastidores da novela e fala sobre reação do público às cenas do casal Leila e Marco Aurélio

A atriz Carolina Dieckmann, de 46 anos, respondeu aos comentários sobre uma cena exibida no remake da novela Vale Tudo. Em uma publicação nas redes sociais, ela explicou o motivo de ter dado uma risada durante um momento com o ator Alexandre Nero, que interpreta seu par romântico na trama.

No capítulo exibido na última terça-feira, 26, os personagens Leila e Marco Aurélio protagonizaram uma cena que chamou atenção dos telespectadores. Alguns internautas afirmaram que Carolina teria saído do personagem, mas a atriz esclareceu que tudo fazia parte de um acordo com o colega.

Estratégia para dar leveza às cenas

Carolina explicou que a ideia da risada surgiu de um combinado com Alexandre Nero. Segundo a atriz, os dois decidiram adicionar toques de humor às cenas mais íntimas do casal para deixá-las mais descontraídas e próximas da realidade. “A estratégia é fazer com que as brigas dos personagens pareçam de gente que se gosta”, contou.

Após a exibição do capítulo, os comentários sobre a cena se espalharam nas redes sociais. Enquanto alguns telespectadores acharam que a atriz havia se desconcentrado, outros elogiaram a química entre Carolina e Alexandre Nero e afirmaram que o momento trouxe mais humanidade aos personagens.

Ela também afirmou que todas as cenas gravadas pelo casal seguem essa proposta sempre que o texto permite, ressaltando que essa liberdade criativa é aprovada pela direção da novela e faz parte da construção dos papéis. Para ela, o resultado foi positivo, já que a reação do público indicou que a atuação convenceu e trouxe mais naturalidade ao relacionamento dos personagens.

A atriz destacou que o riso não foi espontâneo e que tudo estava previamente combinado entre ela e Nero. A intenção, segundo ela, é criar um retrato fiel de um relacionamento que enfrenta altos e baixos, mas mantém cumplicidade, mostrando que as relações retratadas em Vale Tudo têm nuances reais, com espaço para humor e leveza mesmo em situações tensas.

View this post on Instagram A post shared by gshow (@gshow)

Leia também: Vale Tudo: Saiba como Afonso descobre que será pai