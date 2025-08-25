CARAS Brasil
  Bia Nunnes comemora participação em 'Êta Mundo Melhor!'
Bia Nunnes comemora participação em ‘Êta Mundo Melhor!’

A atriz Bia Nunnes se empolga com sua colaboração em ‘Êta Mundo Melhor!’ e revela: “Havia uma grande torcida pelo meu regresso às novelas”

por Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti
Publicado em 25/08/2025, às 18h50

Bia Nunnes - Foto: Globo/ Estevam Avellar

A atriz Bia Nunnes marcou sua presença nos novos episódios de Êta Mundo Melhor!, novela das seis da Rede Globo, e deu vida a personagem Dirce, a diretora da escola tradicional. Nesta semana, a artista dividiu sua empolgação com seu papel na novela.

Quando recebi o convite, soube pela produção que havia uma grande torcida pelo meu regresso às novelas. E saber que Walcyr Carrasco e Mauro Wilson curtiram a minha entrada me deixou muito feliz. Estava acompanhando a trama e me encantando com a grande qualidade do elenco, direção de arte impecável e direção artística minuciosa”, comentou a atriz em entrevista ao Gshow.

Nos próximos capítulos, Dirce irá socorrer Anabela (Isabelly Carvalho), que desmaiou enquanto brincava com outras crianças da Casa dos Anjos, e decide levá-la ao hospital.

O reencontro com o elenco

A artista comemorou em dobro a sua volta às telas, já que além de interpretar Dirce, Bia também viveu Marta no sucesso História de Amor, que está em reprise na Edição Especial, da Rede Globo.

Bia elogiou a parceria com Larissa Manoela e destacou sua empolgação com o reencontro diante do elenco e a nova oportunidade de colaboração com o autor Walcyr Carrasco e com a diretora Amora Mautner.

Larissa é uma ótima parceira. Preocupada e atenta com o todo ao seu redor. Excelente atriz, muito profissional e generosa. Sabe tudo de televisão”, iniciou a atriz. “Quando é possível encontrar com amigos, como o querido Ary Fontoura, que fez seu Nonô, pai de Elisa, personagem que vivi na novela Amor com Amor se Paga, é alegria na certa”, completou ela.

Ela tem autoridade e mostra um grande coração, especialmente com os órfãos. É disciplinadora, como tem de ser. Como eu gosto de dizer: 'mão de ferro em luva de pelica'”, comentou Bia Nunnes sobre sua personagem.

