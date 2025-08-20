Parou a carreira? Saiba por onde anda a Marta de História de Amor!

A atriz Bia Nunnes marcou às telinhas como Marta em História de Amor; saiba por onde ela anda e se esteve em mais alguma produção da Globo

Bia Nunnes está em História de Amor nas tardes da Globo. A pergunta "por onde anda" é atrelado ao seu nome, já que faz alguns anos que a veterana não participa de uma novela de forma contínua e com um personagem fixo. Na história de Manoel Carlos, por exemplo, foi Marta e trouxe o tema câncer de mama - tópico que na época era pouco debatido e marcou a história da teledramaturgia.

Com 66 anos, ela não tem redes sociais e aparece de vez em quando em alguns cliques e participações em algumas obras. Recentemente, no final de julho, apareceu em Etâ Mundo Melhor por um capítulo como Dona Dirce. Em 2011, no entanto, fez sua última novela: em Aquele Beijo fez Damiana Barbosa e Antônia Cascadura. Depois, em 2013, fez participação em Pé Na Cova e em Malhação Casa Cheia.

Por onde anda?

Atualmente, segundo informações do Jornal Extra, ela está focada na reabertura da sua produtora. Em entrevista ao site Heloísa Tolipan, ela relembrou os tempos de História de Amor: "Minha personagem era uma mulher comum, que enfrentava desafios com um marido viciado em jogo e bebida, mas sempre esteve ao lado da protagonista como uma amiga leal. Foi uma experiência muito especial".

Sobre a ausência na televisão, ela contou que sente falta de estar nos holofotes. O último trabalho na Globo foi Sexo e as Negas, após isto, surgiu apenas na obra de Walcyr Carrasco: "Acho importante para o ator estar atuando, quer seja no teatro, na TV, no cinema. Sinto falta dos colegas, das pessoas, da surpresa de ser uma obra aberta e não saber o que vem pela frente. É legal para o ator essa surpresa".

Leia também: Por onde anda Fabinho de História de Amor? Ator abandonou carreira

VEJA UMA PUBLICAÇÃO DA CARAS NAS REDES SOCIAIS: