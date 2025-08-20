CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Novelas
  2. Parou a carreira? Saiba por onde anda a Marta de História de Amor!
Novelas / SUMIU?

Parou a carreira? Saiba por onde anda a Marta de História de Amor!

A atriz Bia Nunnes marcou às telinhas como Marta em História de Amor; saiba por onde ela anda e se esteve em mais alguma produção da Globo

Murilo Rocha, sob a supervisão de Mariana Arrudas
por Murilo Rocha, sob a supervisão de Mariana Arrudas
[email protected]

Publicado em 20/08/2025, às 08h30

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Bia Nunnes
Marta de História de Amor: por onde anda a atriz Bia Nunnes? - Reprodução/Globo

Bia Nunnes está em História de Amor nas tardes da Globo. A pergunta "por onde anda" é atrelado ao seu nome, já que faz alguns anos que a veterana não participa de uma novela de forma contínua e com um personagem fixo. Na história de Manoel Carlos, por exemplo, foi Marta e trouxe o tema câncer de mama - tópico que na época era pouco debatido e marcou a história da teledramaturgia.

Com 66 anos, ela não tem redes sociais e aparece de vez em quando em alguns cliques e participações em algumas obras. Recentemente, no final de julho, apareceu em Etâ Mundo Melhor por um capítulo como Dona Dirce. Em 2011, no entanto, fez sua última novela: em Aquele Beijo fez Damiana Barbosa e Antônia Cascadura. Depois, em 2013, fez participação em Pé Na Cova e em Malhação Casa Cheia.

Por onde anda?

Atualmente, segundo informações do Jornal Extra, ela está focada na reabertura da sua produtora. Em entrevista ao site Heloísa Tolipan, ela relembrou os tempos de História de Amor: "Minha personagem era uma mulher comum, que enfrentava desafios com um marido viciado em jogo e bebida, mas sempre esteve ao lado da protagonista como uma amiga leal. Foi uma experiência muito especial".

Sobre a ausência na televisão, ela contou que sente falta de estar nos holofotes. O último trabalho na Globo foi Sexo e as Negas, após isto, surgiu apenas na obra de Walcyr Carrasco: "Acho importante para o ator estar atuando, quer seja no teatro, na TV, no cinema. Sinto falta dos colegas, das pessoas, da surpresa de ser uma obra aberta e não saber o que vem pela frente. É legal para o ator essa surpresa".

Leia também: Por onde anda Fabinho de História de Amor? Ator abandonou carreira

VEJA UMA PUBLICAÇÃO DA CARAS NAS REDES SOCIAIS:

Murilo Rocha, sob a supervisão de Mariana Arrudas

Murilo Rocha é estudante de Jornalismo pela UMESP. Escreve sobre cultura pop, filmes, games, música, eventos, reality shows e mais. Siga o Murilo nas redes sociais: @eumuriloorocha

bia nunneshistória de amor

Leia também

SURPREENDENTE!

Os bastidores da novela Porto dos Milagres (2001) passaram por momentos de tensão durante crises de Cássia Kis - Foto: Divulgação/Roberto Steinberger/Globo

Atriz teve crise de bipolaridade e surtou durante gravações de novelas; descubra qual

Perigo

Estela (Larissa Manoela) - Foto: Reprodução/Globo

Êta Mundo Melhor!: Estela foge de homem misterioso e coloca Anabela em risco

eita!

Sardinha descobre podres de Fátima - Foto: Reprodução/Globo

Vale Tudo: Sardinha revela lado obscuro de Fátima e coloca todos os podres da vilã no ventilador

eita!

Afonso grava vídeo para os filhos gêmeos - Foto: Globo/Manoella Mello

Vale Tudo: Perto da morte, Afonso grava vídeo para filhos gêmeos

Eita!

Celso (Rainer Cadete) - Foto: Reprodução/Globo

Êta Mundo Melhor!: Carta misteriosa de Celso levanta suspeitas em despedida

SUMIU?

Por onde anda Guilherme Faro, o Fábio de História de Amor? - Reprodução/Globo

Por onde anda Fabinho de História de Amor? Ator abandonou carreira

Últimas notícias

Luan Santana e Jade Magalhães são pais de SerenaTá enorme! Filha de Luan Santana rouba a cena em nova foto da família
Bia Miranda e Gato PretoBia Miranda e Gato Preto sofrem acidente em São Paulo; vídeo mostra estrago do carro
Patricia PoetaPatrícia Poeta fala da expectativa para comandar o 'Encontro' direto da Festa do Peão de Barretos
Carla DiazMédico alerta sobre doença enfrentada por Carla Diaz: 'Mulheres são as mais atingidas'
Carol Peixinho e ThiaguinhoFalta pouco! Carol Peixinho mostra o tamanho do barrigão na reta final da gravidez
Gilberto Gil e Preta GilGilberto Gil resgata foto rara com Preta Gil em homenagem: '1 mês de saudade'
Marta de História de Amor: por onde anda a atriz Bia Nunnes?Parou a carreira? Saiba por onde anda a Marta de História de Amor!
NoneOfertas do dia: novo Samsung Galaxy S25 Edge com até 42% de desconto
MC LivinhoMC Livinho fala sobre tratamento após perfurar o pulmão em acidente de moto: 'Aplico'
A atriz Suzana AlvesSuzana Alves vive momento de reconexão: 'Feliz com minha nova fase, idade e escolhas'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade