  2. Ator de Terra Nostra morreu aos 72 anos lutando contra insuficiência respiratória
Novelas / LUTO

Ator de Terra Nostra morreu aos 72 anos lutando contra insuficiência respiratória

No ar em Terra Nostra, um astro das novelas brilhou na televisão e nos deixou aos 72 anos, após sofrer com insuficiência respiratória

Murilo Rocha, sob a supervisão de Mariana Arrudas
Murilo Rocha, sob a supervisão de Mariana Arrudas
[email protected]

Publicado em 10/09/2025, às 08h30

Cena de Terra Nostra
Terra Nostra: ator de 72 anos morreu após sofrer com insuficiência respiratória - Reprodução/Globo

Terra Nostra voltou aos holofotes com sua exibição nas tardes da Globo. O folhetim de Benedito Ruy Barbosa traz alguns saudosos rostos de volta às telinhas. Entre alguns nomes que nos deixaram, está o intérprete de Padre Vitor, o ator Serafim Gonzales. O veterano nos deixou em 2007, aos 72 anos, vítima de uma insuficiência respiratória.

Carreira de sucessos

Nascido no interior de São Paulo em 1934 e filhos de Espanhóis, começou sua carreira aos 14 anos. Mas, iniciou mesmo sua trajetória já extinta e pioneira TV Excelsior em 1967, em Sublime Amor. No mesmo ano, também marcou uma passagem pela TV Tupi, na adaptação do livro infantil da autora Frances Burnett, O Pequeno Lord. Encerrou o mesmo ano em Os Miseráveis, na Band.

Pelas pioneiras, ainda esteve em A Muralha (1968); Os Estranhos (1969) e Dez Vidas (1969). No ano de 1970, fez seu primeiro papel na Globo: foi Jonas na primeira versão de Irmãos Coragem. Teve um trabalho notável em Mulheres de Areia (1973), da Tupi: foi o responsável pelas esculturas de Tonho da Lua. No remake da Globo de 1993, contou com a ajuda do filho Daniel para criar as peças. Na primeira versão foi Walter e na segunda foi Garnizé: "Na família, todos lidam com a arte. Meu outro filho não faz esculturas, mas é professor de estética e história a arte. Quando nos casamos, Mara já era artista plástica e acho que os filhos resolveram seguir a carreira de tanto ver a gente trabalhando", disse o ator para o Globo na época do remake.

Despedida triste

Além disto, Serafim esteve em produções que ficaram eternizadas: foi Gianlucca em Rainha da Sucata (1990); Zé Maria em Felicidade (1991); Dr. Montaulio em Anjo Mau (1997); Padre Vitor em Terra Nostra (1999); Dr. Onofre em Mulheres Apaixonadas (2003). 

Serafim Gonzales esteve em Cristal (2006), do SBT, como seu último papel da carreira, onde interpretou Bispo Lourenço. Na Globo, encerrou em 2004, quando fez Seu Aquilino em Belíssima, no ano de 2005. O ator morreu em 2007, deixando três filhos e a viúva Mara Hüseman, com quem era casado desde 1995.

Murilo Rocha, sob a supervisão de Mariana Arrudas

Murilo Rocha é estudante de Jornalismo pela UMESP. Escreve sobre cultura pop, filmes, games, música, eventos, reality shows e mais. Siga o Murilo nas redes sociais: @eumuriloorocha

terra nostraSerafim Gonzales

