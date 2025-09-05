Ator de Terra Nostra morreu 15 dias antes de receber surpresa da emissora

Um ator de Terra Nostra morreu de infarto fulminante aos 82 anos; o veterano ganharia um quadro feito para ele de surpresa da Globo

No ar na reprise de Terra Nostra, um veterano da Globo voltou a aparecer nas telinhas e deixou saudades. Um fato curioso divulgado pela emissora é de que o ator ganharia um quadro feito sob medida para ele em um dos principais humorísticos da casa: trata-se do intérprete de Hernandez, o ator Felipe Wagner. Ele morreu em 2013 devido a um infarto fulminante aos 82 anos.

Carreira de sucesso

Nascido na França em 1930, o ator adotou o nome artístico de Felipe Wagner, mas seu nome real era Filip Szafran. Radicado no Brasil, teve um longa carreira nas artes, tanto nas novelas quanto em outros programas da Globo, como o Zorra Total - ficando no humorístico por 11 anos.

Seu forte eram papéis humorísticos e iniciou na teledramaturgia em 1957, na TV Cultura em Cristóvão Colombo e, no ano seguinte, entrou para o Grande Teatro Tupi. Na líder de audiência, entrou em 1969 em A Grande Mentira como Carlos Augusto. No ano seguinte, fez parte da primeira versão de Irmãos Coragem como Dr. Siqueira.

Também fez parte de outras produções: O Rebu (1974); Maria, Maria (1978); Os Trapalhões - entre 1984 e 1992; Rainha da Sucata (1990); De Corpo e Alma (1992) e Cara e Coroa (1995). A última aparição dele na Globo foi em A Diarista, em 2004, em dois episódios como um gerente. Em 2006 e 2009, esteve em Filhos do Carnaval, série da HBO. No cinema, seu último papel foi em Coisa de Mulher, em 2005, como Saul.

Humor grandioso

No Zorra Total, fez vários personagens por mais de uma década. Em uma notícia da Globo, o diretor Maurício Sherman (1931 - 2019) revelou que ele receberia um quadro e um personagem novo para ele de surpresa. Ele chegaria 15 dias após a data de morte do ator: "Ele não sabia, mas a nova fase do Zorra Total, que começa em quinze dias, teria um novo personagem, escrito especialmente para ele. Faríamos uma surpresa para ele. O Felipe ia interpretar um promotor."

Felipe Wagner morreu em 1 de julho de 2013, aos 82 anos, no Rio de Janeiro. O ator sofreu um infarto fulminante e deixou a filha Débora Olivieri, também atriz.

