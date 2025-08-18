CARAS Brasil
Novelas / Por trás das câmeras

Antonio Calloni se emociona com volta de ‘Terra Nostra’ à TV

Antonio Calloni se identifica com seu personagem de ‘Terra Nostra’: “Meu bisavô chegou ao Brasil na mesma leva de imigrantes retratada na novela"

Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti
por Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti
Publicado em 18/08/2025, às 17h27

Antonio Calloni em 'Terra Nostra' - Foto: Jorge Baumann / Globo

A telenovela Terra Nostra, de 1999, da Rede Globo, estará de volta nas televisões brasileiras a partir de 1 de setembro de 2025 no horário de Edição Especial para substituir História de Amor. Nesta segunda, 18, o ator Antonio Calloni, que deu vida ao personagem Bartolo, se emocionou durante entrevista ao falar sobre a volta da narrativa após duas décadas.

Fiquei muito feliz com a notícia da reprise. ‘Terra Nostra’ marcou a minha vida, pois, de certa forma, retrata a história da minha própria família – como tantas outras descendentes de italianos. Meu bisavô chegou ao Brasil na mesma leva de imigração dos personagens da novela, e isso tornou ainda mais emocionante participar dessa obra e contribuir para contar uma história da qual faço parte”, contou Antonio em entrevista a Rede Globo.

O ator contou que sua descendência italiana corroborou para a melhor interpretação de seu personagem. “Aprendi a falar italiano antes mesmo do português, e isso, de certa forma, tornou a interpretação do personagem muito orgânica para mim – tanto no gestual quanto no sotaque. Ter o italiano como primeira língua fez com que tudo fluísse de maneira natural”, argumentou ele.

Antonio Calloni e Thiago Lacerda  Foto: Jorge Baumann / Globo

O artista também compartilhou um momento marcante durante as gravações da reprise. “Uma lembrança muito especial foi quando gravamos no Memorial do Imigrante e encontrei o documento do meu bisavô lá. Naquele momento, eu estava caracterizado como Bartolo, cercado por muitos figurantes, e me vi inserido no mesmo contexto em que meu bisavô desembarcou”, disse Antonio. “Foi uma experiência muito emocionante. Essa novela, sem dúvida, marcou toda a colônia italiana. Foi um enorme prazer fazer parte dela, e estou curioso para ver essa reprise. Grazie mille”, revelou ele sobre sua ansiedade pelo resultado.

Sinopse de Terra Nostra

A narrativa contou a história de Bartolo (Antonio Calloni), pai de uma família italiana que decidiu partir para o Brasil, em busca de novas oportunidades de trabalho e qualidade de vida.

Durante a trajetória, Bartolo se tornou amigo de Matteo (Thiago Lacerda), e é em sua companhia que trabalhou na fazenda de café de Gumercindo (Antonio Fagundes), em São Paulo. O pai de família escolheu se aventurar na nova realidade.

Giovanna F Campos é estudante de jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, apaixonada por entretenimento e literatura.

