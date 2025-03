Antonio Calloni curte passeio especial na Espanha ao lado da esposa

O ator Antonio Calloni dividiu detalhes de seu passeio turístico na Espanha com a esposa, a jornalista Ilse Rodrigues; veja fotos

Antonio Calloni está aproveitando bastante as férias! Ao lado da esposa, a jornalista Ilse Rodrigues, o ator desembarcou na Espanha nos últimos dias e tem curtido cada momento da viagem especial.

Por meio das redes sociais, Antonio compartilhou alguns registros da visita do casal ao palácio de Alhambra, um dos locais turísticos mais visitados. Visivelmente encantado com o monumento, o artista fez questão de mostrar detalhes do passeio, além da vista belíssima e arborizada do lugar.

Esbanjando alegria, Antonio Calloni e Ilse Rodrigues posaram sorridentes para as fotos enquanto apreciavam cada canto do palácio. "Saúde, sorte, beijos e ouro!", escreveu o famoso na legenda da publicação.

Encantados com os registros da viagem compartilhados por Calloni, diversos internautas deixaram mensagens carinhosas ao ator e à esposa nos comentários. "Felicidades, que Deus abençoe sempre vocês", desejou uma seguidora. "Belos! Um encantamento, obrigada!", disse outra. "Que lindos e que lugar!!", declarou a atriz Tania Khalill.

Juntos há mais de 30 anos, Antonio e Ilse são pais de Pedro Calloni, filho único do casal. Em agosto do ano passado, o ator prestou uma homenagem especial de aniversário ao herdeiro, que completou 30 anos de vida.

Confira as fotos de Antonio Calloni com a esposa na Espanha:

Antonio Calloni chega aos 63 e abraça maturidade

Com uma vida dedicada à atuação brasileira, Antonio Calloni completou 63 anos no dia 6 de dezembro de 2024. Em entrevista à CARAS Brasil, o ator analisa sua trajetória na arte, celebra mais um ano de vida e faz confissão sobre maturidade.

Sempre bem-humorado, Antonio Calloni reforça que está muito realizado com o atual momento de sua vida e brinca que essa fase condiz com a idade celebrada. O ator ainda fala sobre as transformações em sua vida ao longo dos anos e confessa que a maturidade traz muitos ensinamentos; confira a entrevista completa com o artista!

