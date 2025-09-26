Alice Wegmann se manifesta após internautas apontarem erro em Vale Tudo: ‘Juro’

A atriz Alice Wegmann usou as redes sociais nesta sexta-feira, 26, para comentar a cena que chamou atenção dos telespectadores de Vale Tudo

A atriz Alice Wegmann usou as redes sociais nesta sexta-feira, 26, para comentar a cena que chamou atenção dos telespectadores de Vale Tudo, da Globo. No capítulo exibido na quinta-feira, 25, sua personagem, Solange, apareceu sem a barriga de grávida, mesmo com a gestação de gêmeos já em estágio avançado.

Diante da repercussão, Alice explicou o que aconteceu.”Gente, eu já dei tanta risada hoje que viralizou essa coisa aí que a Solange apareceu sem barriga. Eu tava de barriga, eu juro por Deus que eu estava com a barriga” , detalhou a atriz em vídeo publicado em sua rede social.

Em seguida, ela explicou que a impressão de que estava sem a barriga de grávida foi causada pelo figurino. “É uma cinta que a gente usa, com elástico… e aquela calça tem um elástico muito grosso. Ela é de cintura alta e escura, então pareceu que eu estava sem barriga, mas era efeito da roupa. Não esqueceram de botar a barriga em mim, não”, garantiu.

E ela disse por fim: “Tem umas roupas que deixam a barriga mais à mostra, tem outras que deixam menos. Por isso eu fico quase toda cena segurando a barriga, pra vocês verem que ela tá lá. Quando eu não fico segurando, reclamam que não tá. Inferno! (risos). Mas uso a barriga toda santa vez, não tem essa não.”

Cena repercurtiu na web

No capítulo exibido na quinta-feira, 25, da novela Vale Tudo, Solange (Alice Wegmann) apareceu ao lado da cama de Afonso (Humberto Carrão) durante uma conversa com o médico sobre o tratamento. A personagem usava uma camiseta e calça de cintura alta, que destacaram sua cintura fina e deram a impressão de que não estava com a prótese de barriga de grávida de gêmeos.

Vale lembrar que, no capítulo da sexta-feira anterior, 19 de setembro, Solange já exibia a barriga de grávida visivelmente saliente. Na ocasião, ela vestia uma camisa longa estampada, deixando claras as curvas da gestação avançada de gêmeos.

E o momento virou assunto entre os internautas. “Como diria Odete: que Novela de péssimo rendimento”, brincou uma. “E ela nunca usava máscara, agora tá usando! Foi depois que vocês reclamaram”, opinou outra. “Gente, no quarto pode apenas um por vez para visitar, ela precisou deixar os gêmeos lá fora”, disse uma terceira pessoa.

