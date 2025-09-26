Vale Tudo: Erro em cena de Solange revela esquecimento imperdoável

Como conseguiram esquecer algo assim? Telespectadores ficam em choque com erro grave em cena de Solange (Alice Wegmann) na novela Vale Tudo. Veja as provas

Os telespectadores da novela Vale Tudo, da Globo, mostraram que estão atentos a todos os detalhes das cenas. Tanto que perceberam um erro grave em uma cena da personagem Solange (Alice Wegmann). A mocinha apareceu sem a barriga de grávida, sendo que sua gravidez de gêmeos já está avançada .

Na cena, exibida no capítulo de quinta-feira, 25, Solange apareceu ao lado da cama de Afonso (Humberto Carrão) enquanto eles conversavam com o médico sobre o tratamento. A mocinha apareceu com uma roupa que destacava sua cintura fina: camiseta e calça de cintura alta. O look evidenciou que ela não usava a prótese de barriga de grávida de gêmeos, o que deve ter sido um esquecimento da equipe de continuidade na novela .

Vale lembrar que, no capítulo da sexta-feira da semana passada, 19 de setembro, Solange apareceu com a barriga de grávida já saliente. Ela usava uma camisa longa estampada e dava para ver que suas curvas já evidenciavam a gravidez avançada de gêmeos.

Com este erro na cena de ontem, os telespectadores correram para as redes sociais para falarem sobre o erro na cena. “Eles simplesmente esqueceram a barriga da Solange”, disse um internauta. “Cadê a barriga da Solange? Eita novela para ter furo”, declarou outro. “Os bebês da Solange nasceram? Ela está sem barriga”, comentou mais um. “O que a falta de um continuista faz. Provavelmente, eles gravaram todas as cenas do hospital em uma diária e esqueceram da barriga da Solange”, disse outro.

Compare as imagens de Solange em Vale Tudo e veja o vídeo da cena de ontem:

Não acredito que esqueceram da barriga da Solange 🤣🤣🤣 #ValeTudo pic.twitter.com/IkCt25T56u — Diogo Lamarque (@diogolamarque) September 26, 2025

Outro erro em cena de Vale Tudo

Este não foi o primeiro erro em uma cena do núcleo de Solange na novela Vale Tudo, da Globo. Há poucos capítulos, os telespectadores perceberam que Afonso (Humberto Carrão) apareceu com 3 mãos em uma cena no hospital. O momento aconteceu quando Afonso atendeu uma chamada de vídeo de Solange no hospital. No enquadramento, ele apareceu segurando o celular com as duas mãos e também com a mão na boca na tela do aparelho celular. Assim, ele ficou com três mãos na cena.

O momento inesperado surpreendeu os telespectadores, que correram para as redes sociais para falar sobre o erro grave na novela. “O Afonso ganhou mais uma mão depois da radioterapia. Agora ele tem três mãos”, declarou um fã. “Erro atrás de erro”, declarou outro. “Alguém, por favor, troca esse continuísta”, disse um internauta. “Esse povo repara em tudo! Juro que não tinha percebido isso”, afirmou outro. “Acho que estão fazendo de propósito depois que perceberam que engaja”, comentou mais um.

Confira o resumo da novela Vale Tudo para o período de 26 de setembro a 4 de outubro:

Capítulo 155 – Sexta-feira, 26 de setembro

Odete presenteia Marco Aurélio com um relógio. Freitas compartilha com Eugênio sua intenção de desviar dinheiro de Marco Aurélio. Renato participa do encontro do grupo do A.A. com Heleninha. Cecília e Laís conversam com Sarita sobre Luiz, e a menina revela que deseja conhecer o pai biológico. Maria de Fátima flagra Mário Sérgio e Ana Clara em um restaurante. Mário Sérgio nota que o cartão de crédito de Ana Clara está no nome de Odete, e a jovem explica que a empresária ajuda sua família. Luiz diz que tem diabetes e recebe dinheiro de Cecília e Laís para comprar remédio.

Capítulo 156 – Sábado, 27 de setembro

Odete deixa claro a Mário Sérgio que não quer o funcionário envolvido com Ana Clara. André deixa a família em êxtase ao participar do campeonato de hipismo. Ivan recebe sua indenização. Freitas pensa em abrir uma pousada no Nordeste com Eugênio, usando o dinheiro que desviou de Marco Aurélio. Cecília e Laís observam Sarita e Luiz.

Capítulo 157 – Segunda-feira, 29 de setembro

Marco Aurélio e Odete se enfrentam. Freitas mostra a Eugênio a chave do cofre que pegou de Mário Sérgio, onde ele guardava o dinheiro que desviou da TCA. Maria de Fátima orienta Ana Clara para o encontro com Heleninha. Heleninha convida Ana Clara para trabalhar em sua galeria. Marco Aurélio pede desculpas a Odete por ter desconfiado da dona da TCA.

Capítulo 158 – Terça-feira, 30 de setembro

Bartolomeu incentiva Ivan a pedir Raquel em casamento. Heleninha decide ir ao encontro de Ana Clara com Jarbas. Maria de Fátima sente medo e pede a Olavo para ficar em seu apartamento. Heleninha pede para Celina reunir toda a família em sua casa. Raquel aceita o pedido de casamento de Ivan.

Capítulo 159 – Quarta-feira, 1 de outubro

Maria de Fátima alerta César sobre Leonardo, e o perigo que corre com Odete. César fica assustado com a forma com que Odete se refere a Leonardo. Maria de Fátima pede abrigo a Raquel.

Capítulo 160 – Quinta-feira, 2 de outubro

Heleninha conta a sua versão sobre o acidente e de como Odete a culpou pela morte de Leonardo. Todos da família relatam suas versões sobre o que aconteceu no dia em que Leonardo teria morrido. Afonso comunica a Odete que não é mais seu filho.

Capítulo 161 – Sexta-feira, 3 de outubro

Heleninha escreve uma carta à mão e coloca embaixo da porta da galeria. Fátima posta um vídeo em seu perfil, avisando a seus seguidores que deixou um recado dentro de um envelope, para ser lido caso ela não apareça mais nas redes sociais. Estéban fica ao lado de Celina. Heleninha avisa a Celina que está bebendo. Maria de Fátima chantageia Odete. Renato sai à procura de Heleninha. Raquel permite que Maria de Fátima fique em sua casa. Odete marca um encontro com Maria de Fátima, e Ivan e Raquel se preocupam.

Capítulo 162 – Sábado – 4 de outubro

Fátima fica apavorada ao ser deixada por Odete em uma fábrica abandonada, na companhia de um homem chamado Celso. Raquel e Poliana decidem ir atrás de Maria de Fátima. Maria de Fátima vê que Celso pegou Raquel e Poliana como reféns. Ivan consegue golpear Celso, que cai desfalecido. Celina encontra a carta de Heleninha na galeria e deduz que a sobrinha pode atentar contra sua vida. André sente ciúmes de Aldeíde.

Quem vai matar Odete Roitman? César

Maria de Fátima

Marco Aurélio

Celina

Freitas

Heleninha

Raquel

Ivan

Eugênio

Ana Clara

Poliana View Results

Loading ... Loading ...

Leia também: Vale Tudo: Antes de morrer, Odete tentará acabar com três personagens