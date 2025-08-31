Veja o convite para os padrinhos do casamento dos ex-BBBs Laís e Gustavo

Ex-BBBs Laís Caldas e Gustavo Marsengo entregam os convites dos padrinhos para o casamento que acontecerá em setembro

Os ex-BBBs Laís Caldas e Gustavo Marsengo já estão na contagem regressiva para a cerimônia de casamento, que acontecerá no dia 24 de setembro em São José do Rio Preto. Os dois já começaram a entregar os convites dos padrinhos, que viralizaram na internet.

Os convites luxuosos trazem lembranças para os padrinhos, como uma garrafa de champanhe, duas taças de cristal com ouro, uma pulseira para a madrinha e a gravata do padrinho.

O casamento religioso deles contará com cerca de 250 convidados e 10 casais de padrinhos, que são apenas amigos e familiares dos noivos. Eles decidiram não colocar amigos famosos como padrinhos.

Vale lembrar que eles começaram a namorar dentro do Big Brother Brasil 22, da Globo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Laís & Gustavo (@lagustaamor)

Pedido de casamento

O pedido de casamento de Laís e Gustavo aconteceu no Natal de 2023. Anteriormente, Gustavo declarou que a cerimônia era prevista para acontecer ainda em 2024, mas questões burocrátivas atrapalharam os planos.

"Eu queria casar esse ano, mas fui impedido pela burocracia que reina nesse país. Coisa complicada. A gente vai ao cartório e tem que atualizar a certidão de nascimento. Já demora isso. Aí você tem que voltar com as testemunhas. Até conseguir fazer tudo demorou um pouco", disse em entrevista ao podcast De Hoje a Oito com Kadu Brandão.

Na ocasião, Gustavo havia dito que a cerimônia aconteceria no dia 1º de fevereiro com a presença exclusiva de familiares. O casamento foi realizado no início da tarde do sábado em um restaurante do Itaim Bibi, em São Paulo.

O casamento civil

Os ex-BBBs Laís Caldas e Gustavo Marsengo oficializaram a união no sábado, 1, em uma cerimônia intimista ao lado de familiares e amigos próximos. Por meio das redes sociais, o casal compartilhou com o público um álbum de fotos do casamento, realizado em São Paulo.

Nas imagens, Laís e Gustavo foram fotografados radiantes logo após trocarem as alianças. "Alguns registros sobre ontem. Até parece um sonho", declarou a médica na legenda da postagem.

Encantados com os registros, diversos internautas deixaram mensagens carinhosas nos comentários aos recém-casados. "Vocês estavam radiantes! Lindo demais ver a felicidade de vocês!", escreveu uma admiradora. "Casalzão! Uma combinação perfeita!", disse outra. "Parabéns ao casal, que Deus os abençoe infinitamente! Amor de BBB pode, sim, ser pra toda vida!", falou uma terceira.